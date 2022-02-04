كيف تقود سيارتك في الأجواء الممطرة والضبابية؟

القاهرة - بوابة الوسط

يصعب التحكم في السيارة في الأجواء الممطرة والضبابية، ومهما كانت المركبة مجهزة وآمنة ومهما كان السائق ماهرا فإن أخطار القيادة في هذه الظروف يستلزم الحذر والحرص.

وفي السطور التالية سوف نستعرض لكم تعليمات القيادة في المطر، وفق «موتوري».

اخفض السرعة في المطر ولا تتجاوز السرعة المقررة: إذ إن نسبة الاحتكاك بين إطارات السيارة والشارع أصبحت قليلة جدا، مما قد يسبب انزلاق السيارة، ويُفضل أن يتم تقليل السرعة إلى النصف عن السرعة المقررة، ولا تحاول أن تتجاوز السيارات أمامك.

زيادة المسافة بين سيارتك والسيارات المجاورة (مسافة الأمان): ويمكن تقدير هذه المسافة عن طريق تقدير الوقت اللازم للاقتراب من السيارة الأمامية، إذ في الأيام العادية ينبغي أن تقترب سيارتك من السيارة الأمامية خلال 3 ثواني، أما في الأيام الماطرة والضبابية يجب أن تصل إلى 8 ثواني.

تجنب الضغط على دواسة المكابح بشكل مفاجئ، حيث كما ذكرنا في الأعلى أن الطريق تكون زلقة ولا يوجد احتكاك، وبهذا قد تفقد السيطرة على السيارة، كما أن الرؤية تكون معدومة في الأجواء الضبابية فيؤدي ذلك إلى اصطدام السيارات من الخلف بسيارتك.

حافظ على نظافة جميع النوافذ والمرايا للرؤية الواضحة طوال الوقت، واحرص على استخدام مساحات المطر لإبقائها نظيفة.

تجنب القيادة على طرف الطريق ولا تغير المسار: لما في الجوانب من مَيَلان بسيط يؤدي إلى تجمع الأمطار فيها وقد يرتفع منسوب المياه إلى شمعات الاحتراق وتوقف المحرك عن العمل بشكل تام، وحاول ألا تقف بجانب الطريق إلا عند الضرورة القصوى، وفي هذه الحالة شغل الغمازات الرباعية (مصابيح الطوارئ).

افتح النوافذ قليلا من أجل تهوية السيارة حتى تتخلص من الضباب في الداخل الذي يحجب الرؤية، اطلع على كيف تمنع الضباب من التكون على زجاج السيارة.

احذر من القيادة في المناطق المنخفضة لتجنب الأضرار الكارثية الناتجة عن انحدار المياه بشكل هائل وسحب السيارة معها.

استخدم الغيارات العكسية التي تعمل على تقليل سرعة السيارة بشكل تدريجي دون الحاجة لاستخدام المكابح، وبهذا تتجنب الانزلاق المفاجئ.

استخدم إضاءة الضباب في السيارة لتوضيح الرؤية.