ما هي أجمل سيارة خارقة للعام 2022؟

القاهرة - بوابة الوسط

منح الحكام في الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان باريس للسيارات الدولي «الجائزة الكبرى: أجمل سيارة خارقة لعام 2022» لسيارة فيراري، دايتونا (إس بي ثري/ SP3).



وبحسب قواعد هذه الجائزة، التي بدأت بمنح جوائز أجمل السيارات منذ عام 1987 من مختلف الفئات والطرازات، فإنها تشترط أن تكون أسعار السيارات في هذه الفئة تزيد على الـ 60.000 يورو (68.000 دولار)، وهو أمر تتجاوزه سيارة إس بي.



إضافة إلى جائزة السيارة، قدم حكام مهرجان باريس، جائزة «الجائزة الكبرى للتصميم»، لكبير مسؤولي التصميم في فيراري، فلافيو مانزوني، تقديرا لعمله الإبداعي والمؤثر وذلك نقلا عن موقع «موتور وان».



تعد هاتان الجائزتان المهمتان دليلا على مستويات الجودة والتميز التي وصل إليها مركز فيراري للتصميم، والذي يتولى مانزوني قيادته مع الإشراف على الأبحاث الرسمية المتطورة التي أجريت على فيراري دايتونا إس بي.



بينما احتلت العلامة التجارية الفرنسية «بيجو» المركز الأول في فئة السيارات الخارقة المرغوبة، إذ أعجب الحكام بطراز أكس 8X9، وهي سيارة منافسة من المقرر أن تظهر لأول مرة في بطولة الاتحاد الدولي للسيارات (WEC) في العام 2022.



على الرغم من مظهرها الأنيق والعدواني في الوقت نفسه، تظل إكس 9X8 وفية للغة تصميم العلامة التجارية، مع وجود ثلاثة أشرطة مميزة من الأضواء، ومخالب، ووقفة أنيقة، وأجنحة بارزة.



وهذه الجائزة بمثابة تقدير لعمل فريقي التصميم وبيجو سبورت، اللذين عملا معا في هذا المشروع، على المستويين الفني والبشري.



على صعيد متصل، فازت العلامة التجارية الشقيقة لبيجو دي أس بجائزة «أجمل سيارة»، وهي متاحة فقط للسيارات التي تقل تكلفتها عن 60 ألف يورو (68 ألف دولار) من خلال طراز دي إس4 كروس أوفر المتميز.



وصفت العلامة التجارية دي أس بأنها «مميزة بشكل ملحوظ»، ويبلغ سعرها المبدئي حوالي 33.400 دولار، مما يجعلها بقوة في فئة بي إم دبليو إكس 1 ومرسيدس جي إل إيه.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تكريم طراز دي إس، حيث تفوز شركة صناعة السيارات بجائزة كل عام تقريبا، إذ حصلت العام الماضي على جائزة «أجمل سيارة مفهوم».



أيضا، هذا العام انتصرت العلامة التجارية الفرنسية رينو، في فئة السيارات النموذجية، وحظيت رينو 5 بروتوتايب المذهلة بقبول من لجنة التحكيم.



حيث تأتي الهاتشباك الكهربائية بالكامل مستوحاة من النسخة الأصلية الشهيرة في السبعينيات والثمانينيات، التي تباع في الولايات المتحدة باسم لو كارLe Car، مع لمسات كلاسيكية كالموجودة خلف العجلات الأمامية، والشكل الذي يشبه الوتد، والنهاية الأمامية المستقيمة.



كما أعلنت رينو وشركاؤها نيسان وميتسوبيشي، أخيرا، خططهم لتقديم 35 سيارة كهربائية مذهلة بحلول العام 2030.

فيراري، دايتونا (إس بي ثري/ SP3) أجمل سيارة فارهه 2022 (الإنترنت)

رينو 5 بروتوتايب (الإنترنت)

دي إس4 كروس أوفر (الإنترنت)