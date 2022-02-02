ميتسوبيشي عائلية بـ7 مقاعد

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت شركة ميتسوبيشي سيارة «باجيرو سبورت جي إس آر 2022» بسبعة مقاعد، ليكون هذا المتغير أحدث المنضمين إلى تشكيلة باجيرو سبورت ذات الدفع الرباعي بسعر 43.782 دولارا أميركيا. كما تم تقديم متغيرين جديدين للدفع الثنائي من المجموعة باسم «جي إل إكس» و«جي إل إس»، بسعر أولي يبدأ من 31.600 دولار أميركي.

تعتمد باجيرو سبورت جي إس آر على الفخامة التي كانت متوفرة في طراز إكسيد مع بعض التحسينات التجميلية وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».



يتوافر طراز (جي إس آر) إما باللون الأسود أو الأبيض بسقف أسود. ويتميز بعجلات من السبائك المعدنية السوداء مقاس 18 بوصة، ومصد أمامي وخلفي، ولمسات خارجية وداخلية سوداء.



ويجري تطبيق المعالجة السوداء أيضا على زينة المصد الأمامي والخلفي وشبكة الرادياتير وقضبان السقف.



التحديثات في الداخل قليلة؛ إذ يتميز الطراز بثلاثة صفوف من المقاعد مع مجموعة الكراسي الخلفية التي يمكن طيها.



تحتفظ ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2022 بنفس محرك الديزل الذي يعمل بشاحن توربيني بسعة 2.4 ليتر وبقوة (174 حصانا / 176 حصانا) و430 نيوتن متر من عزم الدوران، وهو المحرك الموجود في تريتون رباعية الدفع، ولكنه يحتوي على علبة تروس أوتوماتيكية بثماني سرعات مقابل محرك أوتوماتيكي بست سرعات.



أخيرا، أصبح الدعم الكهربائي لمقعد السائق الآن قياسيا عبر النطاق، وينضم إلى ميزات أخرى بما في ذلك تخفيف الاصطدام الأمامي، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظامي (أبل كاربلاي) و(أندرويد أوتو)، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات، وميزة التحكم في المناخ.

باجيرو سبورت جي إس آر 2022 سيارة عائلية بسبعة مقاعد من ميتسوبيشي (الإنترنت)

باجيرو سبورت جي إس آر 2022 سيارة عائلية بسبعة مقاعد من ميتسوبيشي (الإنترنت)