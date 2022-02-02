Atwasat

ميتسوبيشي عائلية بـ7 مقاعد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 01:10 مساء
ميتسوبيشي عائلية بـ7 مقاعد
باجيرو سبورت جي إس آر 2022 سيارة عائلية بسبعة مقاعد من ميتسوبيشي (الإنترنت)
alwasat radio

أطلقت شركة ميتسوبيشي سيارة «باجيرو سبورت جي إس آر 2022» بسبعة مقاعد، ليكون هذا المتغير أحدث المنضمين إلى تشكيلة باجيرو سبورت ذات الدفع الرباعي بسعر 43.782 دولارا أميركيا. كما تم تقديم متغيرين جديدين للدفع الثنائي من المجموعة باسم «جي إل إكس» و«جي إل إس»، بسعر أولي يبدأ من 31.600 دولار أميركي.

تعتمد باجيرو سبورت جي إس آر على الفخامة التي كانت متوفرة في طراز إكسيد مع بعض التحسينات التجميلية وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

يتوافر طراز (جي إس آر) إما باللون الأسود أو الأبيض بسقف أسود. ويتميز بعجلات من السبائك المعدنية السوداء مقاس 18 بوصة، ومصد أمامي وخلفي، ولمسات خارجية وداخلية سوداء.

ويجري تطبيق المعالجة السوداء أيضا على زينة المصد الأمامي والخلفي وشبكة الرادياتير وقضبان السقف.

التحديثات في الداخل قليلة؛ إذ يتميز الطراز بثلاثة صفوف من المقاعد مع مجموعة الكراسي الخلفية التي يمكن طيها.

تحتفظ ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2022 بنفس محرك الديزل الذي يعمل بشاحن توربيني بسعة 2.4 ليتر وبقوة (174 حصانا / 176 حصانا) و430 نيوتن متر من عزم الدوران، وهو المحرك الموجود في تريتون رباعية الدفع، ولكنه يحتوي على علبة تروس أوتوماتيكية بثماني سرعات مقابل محرك أوتوماتيكي بست سرعات.

أخيرا، أصبح الدعم الكهربائي لمقعد السائق الآن قياسيا عبر النطاق، وينضم إلى ميزات أخرى بما في ذلك تخفيف الاصطدام الأمامي، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظامي (أبل كاربلاي) و(أندرويد أوتو)، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات، وميزة التحكم في المناخ.

باجيرو سبورت جي إس آر 2022 سيارة عائلية بسبعة مقاعد من ميتسوبيشي (الإنترنت)
باجيرو سبورت جي إس آر 2022 سيارة عائلية بسبعة مقاعد من ميتسوبيشي (الإنترنت)
باجيرو سبورت جي إس آر 2022 سيارة عائلية بسبعة مقاعد من ميتسوبيشي (الإنترنت)
باجيرو سبورت جي إس آر 2022 سيارة عائلية بسبعة مقاعد من ميتسوبيشي (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي
برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون يورو

برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون ...
بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه

بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه
رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى

رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي

المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي
«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق

استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين

«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد ...
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
أزمتنا أخلاقية!

أزمتنا أخلاقية!
هشاشة المستقبل

هشاشة المستقبل
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة

«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة

«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا

لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: تعرف على «لاماندو إل فولكس فاغن»
بالصور: تعرف على «لاماندو إل فولكس فاغن»
بالصور: جديد بي إم دبليو إكس 2 جولد 2023
بالصور: جديد بي إم دبليو إكس 2 جولد 2023
شاحنات ذاتية القيادة على طرقات تكساس
شاحنات ذاتية القيادة على طرقات تكساس
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «بيجو»
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «بيجو»
سبب حدوث صوت احتكاك عند التفاف السيارة
سبب حدوث صوت احتكاك عند التفاف السيارة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعرف إلى تغيرات تويوتا 2023
تعرف إلى تغيرات تويوتا 2023...
معجون الأسنان لإزالة ضباب زجاج سيارتك
معجون الأسنان لإزالة ضباب زجاج سيارتك...
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة...
كيف تحمي سيارتك من الصدأ شتاء؟
كيف تحمي سيارتك من الصدأ شتاء؟...
وجود هذه الأشياء في سيارتك يهدد حياتك
وجود هذه الأشياء في سيارتك يهدد حياتك...
المزيد
ما هي أجمل سيارة خارقة للعام 2022؟
ما هي أجمل سيارة خارقة للعام 2022؟...
ميتسوبيشي عائلية بـ7 مقاعد
ميتسوبيشي عائلية بـ7 مقاعد...
تعرف إلى جديد «تيجو شيري» بعد التعديل
تعرف إلى جديد «تيجو شيري» بعد التعديل...
سبب حدوث صوت احتكاك عند التفاف السيارة
سبب حدوث صوت احتكاك عند التفاف السيارة...
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «بيجو»
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «بيجو»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط