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تعرف إلى جديد «تيجو شيري» بعد التعديل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 02:58 مساء
تعرف إلى جديد «تيجو شيري» بعد التعديل
شيري تعدّل إحدى أشهر سيارات الكروس أوفر (الإنترنت)
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أعلنت عملاق صناعة السيارات الصينية شيري (Chery) نيتها إطلاق نماذج معدلة من سيارات Tiggo 8 التي ذاع صيتها بشكل كبير في عديد دول العالم.

وستأتي المركبات الجديدة بهيكل كروس أوفر مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، طوله 4 أمتار و70 سنتيمترا، عرضه 186 سم، ارتفاعه 170 سم، ومجهز بعجلات بمقاسات تتراوح ما بين 17 و19 إنشا.

وجهزت هذه السيارات بقمرة عصرية مزودة بواجهة قيادة عليها شاشة لمسية عملاقة تمتد من قبالة السائق حتى منتصف الواجهة، ونظام «مالتيميديا» حديث قادر على الاتصال لاسلكيا بالهواتف والأجهزة الذكية، وحصلت على نظام تدفئة للمقاعد والمقود والزجاج والمرايا الجانبية وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وزودتها (Chery) بنظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات الخطرة، ونظام تثبيت السرعة على طريق السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة (ABS) للفرامل، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لتشغيل المحرك ومنظومات التكييف عن بعد.

وستطرح المركبة بمحركات توربينية بسعة 1.5 لتر بعزم 147 حصانا، ومحركات أكثر قوة بسعة 2.0 لتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

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