سبب حدوث صوت احتكاك عند التفاف السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

يفترض أن تخدم السيارة الجديدة مدة 5 سنوات على الأقل من دون الحاجة إلى إجراء إصلاحات جذرية. ولكن بطبيعة الحال، سوف تبدأ السيارة مع مرور الوقت بإصدار أصوات غريبة، أحيانا، أبرزها سماع صوت احتكاك يشبه الطحن عند الالتفاف.

وعندما تشعرون أن السيارة بدأت بالتصرف بشكل غير طبيعي، يعني أن هناك مشكلة ما سوف تظهر في أحد الأجزاء أو المكونات الميكانيكية الداخلية.



قد تكون المشكلة في النظام ككل، أو محصورة في مكون واحد فقط من السيارة؛ لذلك، من الحكمة القيام بإصلاح أي مشكلة في الوقت المناسب قبل أن تتفاقم في المستقبل.

كيف تقوم بتشخيص مشكلة السيارة؟

ستلاحظ أن المختص يقوم عادة بتشخيص المشكلة من خلال الاستماع إلى نوعية الصوت الصادر وتحديد مكانه. ولتحديد سبب المشكلة في البداية، تحتاج إلى التعرف على المصدر. فعند الالتفاف وسماع الصوت، سيكون صادرا إما من الخلف أو من الجانب الأمامي.

الأسباب المحتملة للصوت

يقف عدد من الأسباب الرئيسية وراء هذا الصوت في السيارة، ونلاحظ أن لدى كل نموذج من السيارات مشكلة فريدة من نوعها لا تشبه الحالات الأخرى. وبالنظر إلى أن كل نموذج من السيارات هو فريد من نوعه، من الصعب أن يظهر السبب الحقيقي والمطلق للمشكلة في السيارة.

وبالتالي، نستعرض أبرز ثلاثة أسباب وأكثرها شهرة قد تؤدي إلى سماع صوت غريب أو احتكاك عند الالتفاف، وهي:

محامل ضعيفة للعجلات

- إذا كنت تقود سيارتك، ولاحظت أنها تصدر بعض الأصوات عند الالتفاف يبدو وكأنه صوت طحن، يمكن أن تكون محامل العجلات ضعيفة وهي التي تقف وراء هذه الأصوات.

- إذ تعمل المحامل بمثابة العازل بين المحور والعجلة لتمنع الاحتكاك بين اثنين من الأجزاء المتحركة. لكن محامل العجلات التالفة ستؤدي إلى الاحتكاك الذي بدوره سيصدر صوت الطحن عندما الالتفاف أثناء القيادة.

- في هذه الحالة، يمكن سماع الصوت نفسه أيضا عند تسارع السيارة. وبالتالي، تعتبر طريقة التخلص من هذه الأصوات بسيطة للغاية: قم بتغيير المحامل في حال كانت هي المشكلة الحقيقية.

مفاصل السرعة الثابتة

- المشاكل في مفاصل السرعة الثابتة قد تسبب أحيانا أصوات طحن عند الالتفاف، ولكن هذه المشكلة ليست شعبية ولا تحدث تكرارا. فمفاصل السرعة الثابتة جزء من القابض وتلعب دورا كبيرا في عملية الالتفاف.



- يمكن أن تكون المشكلة في مفاصل السرعة الثابتة خطيرة أو ثانوية، ولكن لا تقلق. كل ما تحتاج إليه لمعرفة ما إذا كانت المسألة تتعلق بمفاصل السرعة الثابتة هو التحقق من المحور الرئيسي.