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بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «بيجو»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 03:30 مساء
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «بيجو»
تعرف إلى مميزات سيارة بيجو العائلية الجديدة
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أعلن وكلاء شركة «بيجو» أن مصانع الشركة في روسيا ستطرح نماذج جديدة معدلة من مركبات «Expert» العائلية.

وتأتي المركبات الجديدة بهياكل فان طولها 4 أمتار و95 سنتيمترا أو 5 أمتار و30 سم، عرضها 192 سم، ارتفاعها 194 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 327 سم، وستزود بعجلات بمقاس 16 و17 إنشا وهذا وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وستطلق منها عدة نسخ بمقصورات مختلفة، منها نسخ عائلية مجهزة بثلاث صفوف من المقاعد التي تتسع لسبعة ركاب، ونسخ قسم مقصورتها الخلفي خال من المقاعد، تستخدم لنقل البضائع.

وحصلت هذه المركبات على مصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED، وأنظمة تكييف حديثة توزع الهواء بصورة ممتازة في كل أرجاء المقصورة، وأنظمة «مالتيميديا» وشاشات لمسية حديثة يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وتعمل هذه السيارات بمحركات ديزل بسعة 1.5 لتر بعزم 90 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 لتر بعزم 150 حصانا، وعلب سرعة يدوية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بأربع سرعات.

 

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