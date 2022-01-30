بالصور: جديد بي إم دبليو إكس 2 جولد 2023

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «بي إم دبليو» سيارة «إكس 2 جولد بلاي إديشنن» X2 Edition GoldPlay للعام 2022، وهي نسخة خاصة من الكروس ستتوفر اعتبارًا من مارس 2022، التي يمكن الحصول عليها في متغيرات «إكس 2 إس درايف 28 آي» sDrive28i و«إكس درايف 28 آي xDrive28i »لعام 2023.

تتميز سيارة بي إم دبليو إكس 2 جولد بلاي إديشن بحزمة إم سبورت M Sport، ونظام تعليق إم سبورت مع ارتفاع أقل في الركوب يبلغ (0.4 بوصة). بالإضافة إلى توجيه إم سبورت لتحسين تجربة القيادة وذلك نقلا عن موقع «عالم السيارات».

يعتبر الطلاء الأخضر San Remo Green المعدني الجديد حصريًّا لهذا الطراز، على الرغم من أنه يمكن للمشترين أيضًا تحديد ألوان أخرى منها الأبيض Alpine White والرمادي Skyscraper Gray metallic وغيرها.

وفي الوقت نفسه، فإن النوافذ الجانبية المحيطة، وأغطية تجويف النوافذ، وحواف العمود B والعمود C كلها سوداء شديدة اللمعان أيضًا، مثل تشطيبات أنبوب العادم وألواح غطاء المرآة وإطارات المرآة.

فيما طبِّق الطلاء الذهبي على إطار الشبك الكلوي، وأغطية المرايا الجانبية، مع تصميم لافت للنظر يمتد على طول الأبواب.

كما توجد لمسات من الذهب في عجلات M الاختيارية بين مقاس 19 بوصة و20 بوصة، وهي تأتي إما بإطارات مناسبة لجميع الفصول أو إطارات عالية الأداء.

تستمر التغييرات في المقصورة مع عجلة جلد قيادة من M، وبطانة أمامية بلون أنثراسيت، ودواسات M من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومسند قدم للسائق، وعتبات جانبية فريدة مكتوب عليها «Edition» باللون الذهبي، وحواف مختلفة من الجرافيت الداكن، ومقاعد M الرياضية.

كما أُجريت خياطة متباينة باللون الذهبي على لوحة العدادات، والكونسول الوسطي، ومساند الأذرع الخارجية والوسطى في المقدمة. فيما لم تعلن بي إم دبليو بعد عن تفاصيل التسعير.

بالنسبة للأداء، فإن كلا من الطرازين إكس 2 إس درايف 28 آي وإكس درايف 28 آي زودا بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ينتج 228 حصانًا وعزم دوران يبلغ (350 نيوتن متر).

يمكن أن يتسارع إصدار «إكس 2 إس درايف 28 آي» (الدفع الخلفي) من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة في 6.6 ثانية، بينما يحتاج طراز «إكس 2 إكس درايف 28 آي» الذي يعمل بنظام الدفع الرباعي إلى 6.3 ثانية.

الظهور الأول لسيارة بي إم دبليو إكس 2 جولد بلاي إديشن 2023 (الإنترنت)

الظهور الأول لسيارة بي إم دبليو إكس 2 جولد بلاي إديشن 2023 (الإنترنت)

الظهور الأول لسيارة بي إم دبليو إكس 2 جولد بلاي إديشن 2023 (الإنترنت)