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بالصور: تعرف على «لاماندو إل فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 12:52 مساء
بالصور: تعرف على «لاماندو إل فولكس فاغن»
فولكس فاغن تكشف سياراتها الجديدة لاماندو إل بمميزات عديدة (الإنترنت)
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كشفت فولكس فاغن سياراتها الجديدة لاماندو إل Volkswagen Lamando L، وهي الطراز الأحدث من قبل الشركة الألمانية للسوق الصينية، وأحدث فئة سيدان بتصميم كوبيه بأربعة أبواب ونوافذ جانبية دون إطار.

بنيت فولكس فاغن لاماندو إل وفق منصة إم كيو بي MQB لكنها أصغر حجمًا، بدفع أمامي، وهي نفس المنصة التي تنتج إصدار جولف السيدان وذلك وفقا لمقوع «عالم السيارات».

من ناحية التصميم تتميز لوماندو إل الجديدة بواجهة أمامية على غرار طراز آي دي ID.4، وتتميز بخطوط أفقية متصلة بشريط إضاءة إل إي دي LED مع شعار فولكس واجن مضاء في المنتصف.
كما تمنح الأضواء الخلفية لها بعض التأثيرات الجذابة.

تتوفر السيارة بمجموعة عجلات مقاس 18 بوصة، ولكن من غير أن تحدد إذا كانت تأتي بشكل قياسي.
في الداخل، توجد لوحة عدادات للسائق مقاس 10 بوصات، ونظام معلومات ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 12 بوصة يتم دمجهما في وحدة مستطيلة واحدة.

كما يوجد أسفل وحدة الوسائط المتعددة فتحات التهوية، وأدوات التحكم في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الأساسية.
زودت السيارة بمحرك تي إس آي TSI رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 ليتر مع 150 حصانًا، وهو تحسّن بمقدار 20 حصانًا عن سيارة لاماندو القديمة التي كانت تحتوي على نسخة أقدم من هذا المحرك.

كما يتوفر القابض المزدوج دي إس جي DSG بسبع سرعات، وهو ناقل الحركة الوحيد المعروض.
لا يوجد خيار الدفع الرباعي من طراز لاماندو إل فهي بنظام الدفع الأمامي.
تقول شركة فولكس فاغن إن المالكين يمكنهم توقع وقت من 0-100 كم في الساعة خلال 8.5 ثانية.
من المقرر أن تبدأ المبيعات في الأشهر القليلة المقبلة. فيما لم يتم الإعلان عن الأسعار حتى الآن.

فلا تزال سيارات السيدان تحظى بشعبية كبيرة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، وهو ما يدفع صانعي السيارات لتلبية احتياجات المستهلكين الصينيين.

وتشير التوقعات إلى أن لاماندو إل ستكون أقل تكلفة من طراز آرتيون، والتي تبدأ بحوالي 40.000 دولار في الصين.

فولكس فاغن تكشف سياراتها الجديدة لاماندو إل بمميزات عديدة (الإنترنت)
فولكس فاغن تكشف سياراتها الجديدة لاماندو إل بمميزات عديدة (الإنترنت)
فولكس فاغن تكشف سياراتها الجديدة لاماندو إل بمميزات عديدة (الإنترنت)
فولكس فاغن تكشف سياراتها الجديدة لاماندو إل بمميزات عديدة (الإنترنت)
فولكس فاغن تكشف سياراتها الجديدة لاماندو إل بمميزات عديدة (الإنترنت)
فولكس فاغن تكشف سياراتها الجديدة لاماندو إل بمميزات عديدة (الإنترنت)
فولكس فاغن تكشف سياراتها الجديدة لاماندو إل بمميزات عديدة (الإنترنت)
فولكس فاغن تكشف سياراتها الجديدة لاماندو إل بمميزات عديدة (الإنترنت)
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