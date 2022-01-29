بالصور: إليك الجيل الثالث من «بيك أب هينيسي»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت شركة هينيسي Hennessey صانعة السيارات الخارقة، ومقرها في تكساس بالولايات المتحدة، إنتاج الجيل الثالث من سيارتها الجديدة البيك أب 4×4 فيلوسي رابتور 600 VelociRaptor.

وتتميز شاحنة هينيسي، النسخة المعدلة من فورد إف-150 رابتور، بقوة 558 حصانًا، وعزم دوران يقدر بنحو 940 نيوتن متر.

ففي سباق للسحب وجهًا لوجه في مضمار اختبار هينيسي، شهدت فيلوسي رابتور تحقيق فوز مقنع على سهم فورد رابتور وذلك وفقًا لموقع «موتور وان».

وكانت الشاحنة المعدلة أسرع في الخروج مع سحب وتسارع قوي في مقابل طراز المخزون. إذ مكنت القوة الإضافية لفيلوسي رابتور 600 من التسارع بقوة وكان لعزم الدوران الكلي دور في صنع الفارق أثناء الاختبار. تدفع القوة وعزم الدوران المشتركان شاحنة البيك أب 4×4 إلى 100 كم في الساعة في 4.2 ثانية.

فيلوسي رابتور

تعد فيلوسي رابتور أكثر شاحنات هينيسي شهرة خلال السنوات الماضية، لذا من المتوقع زيادة معدلات إنتاج شاحنة الجيل الثالث وطرح مئات الطرازات من فيلوسي رابتور 600 خلال العام 2022.

قام فريق المهندسين لدى هينيسي بتثبيت النظام الهوائي المحسن، وتزويد الشاحنة الجديدة بمبرد داخلي عالي السعة مع صمام تفجير، ونظام إدارة محرك مطور لمخزون رابتور لتعزيز أداء محرك في V6 مزدوج الشاحن سعة 3.5 ليتر.

تم زيادة قوة فيلوسي رابتور 600، عبر تزويدها بمصدات أمامية وخلفية مع مصابيح إلـ إي دي LED مدمجة وعجلات هينيسي مقاس 20 بوصة. تتضمن ترقية هينيسي للطرقات الوعرة أيضا إطارات تصل إلى 37 بوصة ومجموعة تجهيزات لضبط مستوى التعليق.

يمكن للعملاء أيضًا اختيار مكابح بريمو الأمامية الضخمة بستة مكابس لزيادة قوة التوقف، كما تتم تغطية جميع التعديلات بضمان شامل لمدة 3 سنوات/ 36000 ميل.

هينيسي

تعد هينيسي هي أكبر منتج في العالم لسيارة فورد إف 150 رابتور المعدلة، على مدى السنوات العشر الماضية، قامت الشركة ببناء الآلاف من شاحنات فيلوسي رابتور، عالية الأداء للعملاء في جميع أنحاء العالم.

مع تلبية احتياجات معظم المالكين لترقية الأداء، بالإضافة إلى الحزمة المحسّنة للطرقات الوعرة وتشمل (مصدات وعجلات وإطارات للطرق الوعرة)، يصل السعر الإجمالي المدفوع عادةً في حدود 115000 دولار (والتي تشمل مخزون فورد إف 150 رابتور). ولضمان التفرد، سيقتصر فيلوسي رابتور 2022 على 250 وحدة فقط.

من المقرر أن تظهر هينيسي فيلوسي 600 الجديدة لأول مرة علنًا في مزاد باريت جاكسون الراقي للسيارات القابلة للتحصيل في سكوتسديل.

تبدأ عمليات تسليم العملاء فور ظهورها العام الجاري، ويمكن تقديم الطلبات الجديدة من خلال بائعي التجزئة المعتمدين لدى فورد، أو مباشرة بالتواصل مع هينيسي.

هينيسي تنتج الجيل الثالث من سيارتها الجديدة البيك أب 4×4 فيلوسي رابتور (الإنترنت)

هينيسي تنتج الجيل الثالث من سيارتها الجديدة البيك أب 4×4 فيلوسي رابتور (الإنترنت)

هينيسي تنتج الجيل الثالث من سيارتها الجديدة البيك أب 4×4 فيلوسي رابتور (الإنترنت)