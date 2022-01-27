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«تويوتا» تكشف أكبر وأكثر سياراتها العائلية تطورا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 01:40 مساء
«تويوتا» تكشف أكبر وأكثر سياراتها العائلية تطورا (فيديو)
جُهِّزت المركبة بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لسبعة ركاب (الإنترنت)
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أزاحت «تويوتا» رسميًا الستار عن سيارة «Sequoia» الجديدة كليًا والتي صممتها لتوفر راحة كبيرة وميزات أمان ممتازة للركاب.

وتأتي المركبة الجديدة بهيكل كبير بطول 5 أمتار و20 سم تقريبًا، واجهته الأمامية شبيهة بواجهات سيارات Tundra الأخيرة، وزنه أكثر من 4 أطنان، ومجهز بعجلات عريضة بمقاس 20 إنشا وأنظمة تعليق خاصة تمكن السيارة من الحركة بسلاسة كبيرة حتى على أكثر الطرق وعورة، حسب موقع «روسيا اليوم».

وجُهِّزت المركبة بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لسبعة ركاب، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشة متطورة بمقاس 14 بوصة يمكن استعمالها لمشاهدة القنوات التلفزيونية، ونظام شحن لاسلكي للهواتف، وحصلت الأبواب والواجهات الداخلية على أنظمة إضاءة مميزة.

وزودتها «تويوتا» بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء، ونظام للتحكم بالمسار آليًا على الطرق السريعة، وأنظمة متطورة تتحكم بالفرامل أوتوماتيكا في الحالات الطارئة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيط السيارة.

وستعمل نماذج «Sequoia» الجديدة بعدة أنواع من المحركات منها محرك بس V6 بسعة 3.4 لتر، ومحرك هجين يولد عزمًا يعادل 443 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات.

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