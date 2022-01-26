خطوات غسل محرك السيارة بالماء

القاهرة - بوابة الوسط

يمكن استخدام الماء في تنظيف المحرك في خطوات سهلة وبسيطة نشرحها لك بالتفاصيل وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».



- في البداية تحتاج إلى التأكد من برودة المحرك قبل البدء في التنظيف، وعدم تنظيفه وهو ساخن أو أثناء تشغيل السيارة، ويفضل إيقاف السيارة في منطقة مظللة لمنع جفاف الصابون بسرعة وتغطية الأجزاء المحيطة بالمحرك؛ ضع عبوة المولد والمشعب والصمام في أكياس بلاستيكية، ثم قم بما يلي:



- رش صابون إزالة الشحوم على المحرك واتركه لبضع دقائق أو أكثر حسب درجة اتساخ المحرك.

- اضبط خرطوم الضغط على أوسع مروحة رذاذ واشطف المحرك لإزالة الأوساخ وقاذورات الصابون واحرص على عدم تبليل المناطق المغلفة.

- رش صابون إزالة الشحوم مرة أخرى على مناطق المحرك التي لا تزال متسخة، وفركها بفرشاة مناسبة، ثم اشطفها بالماء.

- استخدم الهواء المضغوط لإزالة أي مياه متبقية على المحرك، ثم جففها بقطعة قماش جافة.

- قم بإزالة الأكياس البلاستيكية من الأجزاء المغلفة، ونظف المنطقة الموجودة تحتها بفرشاة أسنان قديمة، ثم امسحها بقطعة قماش مبللة.

- اترك الغطاء الأمامي للسيارة مفتوحًا وأوقفه في مكان مشمس لتسريع عملية التجفيف قبل استخدامه.

- كإجراء وقائي، قم برش المناطق التي قد تكون تعرضت للصدأ، مثل: تجويف غطاء المحرك والمصدات الداخلية والرادياتير.