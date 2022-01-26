خطوات غسل محرك السيارة بالماء...

يمكن استخدام الماء في تنظيف المحرك في خطوات سهلة وبسيطة نشرحها لك بالتفاصيل وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».
- في البداية تحتاج إلى التأكد من برودة المحرك قبل البدء في التنظيف، وعدم تنظيفه وهو ساخن أو أثناء تشغيل السيارة، ويفضل إيقاف السيارة في منطقة مظللة لمنع جفاف الصابون بسرعة وتغطية الأجزاء المحيطة بالمحرك؛ ضع عبوة المولد والمشعب والصمام في أكياس بلاستيكية، ثم قم بما يلي:
- رش صابون إزالة الشحوم على المحرك واتركه لبضع دقائق أو أكثر حسب درجة اتساخ المحرك.
- اضبط خرطوم الضغط على أوسع مروحة رذاذ واشطف المحرك لإزالة الأوساخ وقاذورات الصابون واحرص على عدم تبليل المناطق المغلفة.
- رش صابون إزالة الشحوم مرة أخرى على مناطق المحرك التي لا تزال متسخة، وفركها بفرشاة مناسبة، ثم اشطفها بالماء.
- استخدم الهواء المضغوط لإزالة أي مياه متبقية على المحرك، ثم جففها بقطعة قماش جافة.
- قم بإزالة الأكياس البلاستيكية من الأجزاء المغلفة، ونظف المنطقة الموجودة تحتها بفرشاة أسنان قديمة، ثم امسحها بقطعة قماش مبللة.
- اترك الغطاء الأمامي للسيارة مفتوحًا وأوقفه في مكان مشمس لتسريع عملية التجفيف قبل استخدامه.
- كإجراء وقائي، قم برش المناطق التي قد تكون تعرضت للصدأ، مثل: تجويف غطاء المحرك والمصدات الداخلية والرادياتير.
نصائح للحفاظ على محرك السيارة
- نظف أطراف البطارية بفرشاة سلكية؛ يؤدي تآكل أطراف البطارية إلى إتلاف النظام الكهربائي للمركبة، ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق إزالة الأسلاك الموجودة على البطارية وفرك الأجزاء الطرفية بفرشاة سلكية حتى تصبح نظيفة وتظهر معدنية.
- ضع صودا الخبز فوق حمض البطارية؛ إذا استهلكت البطارية بسبب تسرب الحمض، فيمكن معادلة هذا الحمض باستخدام صودا الخبز، للقيام بذلك، ضع كمية صغيرة من صودا الخبز في دلو الماء واستخدم فرشاة لتنظيف أطراف البطارية والمناطق الأخرى التي وصل إليها الحمض مع المحلول الناتج.
استخدام منظف الفرامل لتنظيف الرواسب؛ يزيل منظف الفرامل الشوائب ويتبخر بسرعة، ويتم استخدامه عن طريق إدخال القش في فوهة منظف الفرامل واستخدامه في الأماكن التي يصعب الوصول إليها أو حيث تتراكم الأوساخ، وتدلك تلك المناطق بفرشاة صلبة وبخاخ منظف الفرامل مرة أخرى لغسلها، يجب استخدامه في منطقة جيدة التهوية بسبب سمية الأبخرة التي ينبعث منها.
فوائد تنظيف محرك السيارة بالماء
تقدم العديد من سلاسل تغيير الزيت خدمات إضافية هذه الأيام، من تغيير سائل ناقل الحركة إلى صيانة تكييف الهواء، إحدى الخدمات التي قد يقترحها فني تغيير الزيت التي تكون فيها في المرة القادمة هي تنظيف المحرك، وهو بالضبط طرد الزيت من محرك سيارتك.
ويتم سكب المواد الكيميائية في المحرك، والذي يتم بعد ذلك إيقاف تشغيله برفق لبضع دقائق للتأكد من وصول عامل التنظيف إلى كل مكان يذهب إليه الزيت بشكل طبيعي، ثم يتم تصريف المواد الكيميائية، تمامًا مثل الزيت المستخدم في تغيير الزيت، وفي الواقع، وغالبًا ما يتم تنظيف المحرك بعد إخراج الزيت القديم وقبل سكب الزيت الجديد النظيف.
قد تكون هناك حالات قليلة تتطلب تنظيف المحرك، ولكن كن على دراية بأن تكنولوجيا المحرك قد تقدمت لدرجة أن العديد من المركبات الأحدث لا تحتاج فقط إلى تنظيف المحرك، بل قد تتضرر من الإجراء، مع وضع هذا التحذير في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة على فوائد تنظيف المحرك بالماء: [2]
إزالة تراكم الرواسب
يمكن أن يؤدي تدفق المحرك إلى إزالة الرواسب وفتح ممرات الزيت الضيقة المسدودة بفعل المواد الملوثة التي كانت تطفو في الزيت، وفي بعض الأحيان، تمنع طريقة قيادتنا زيت المحرك من القيام بعمله بشكل كامل وجيد، ويمكن أن تتسبب الرحلات القصيرة التي لا تتجاوز بضعة أميال والكثير من القيادة المتقطعة في أن تتحول جزيئات الزيت إلى رواسب في المحرك، والتي يمكن أن تتراكم بمرور الوقت، وهذه الرواسب تحد من تدفق النفط.
ويمكن أن يقوم تنظيف المحرك بإزالة تلك الرواسب لفتح ممرات زيت ضيقة مسدودة بواسطة المادة اللزجة التي تطفو في الزيت، كما أن إطلاق هذه الرواسب والسماح للزيت بالتدفق بحرية يوفر التآكل والتلف على المحرك ويبقي الأجزاء تتحرك كما ينبغي.
امنح سيارتك مظهرًا نظيفًا
إذا كانت سيارتك قد أنجزت أي عمل في المحرك، فقد يؤدي تنظيف المحرك إلى إزالة الجسيمات المتبقية قبل إضافة زيت جديد، وفي حين أن معظم السيارات التي يتم قيادتها وصيانتها بانتظام لا تحتاج إلى تنظيف المحرك، إلا أن هناك بعض الحالات التي قد يساعد فيها تنظيف المحرك، ومنها:
السيارات التي ليس لها سجل صيانة غير معروف، فإذا كنت قد اشتريت للتو سيارة مستعملة قديمة بسعر رائع ولكنها لا تأتي مع أي سجلات صيانة، فإن تنظيف المحرك متبوعًا ببضعة ليترات من الزيت الطازج قد يوفر عليك الجهدلاحقًا.
سيارات ذات محرك داخلي حديث، فإذا كانت سيارتك قد أنجزت أي عمل في المحرك، فقد يؤدي تدفق المحرك إلى إزالة الجسيمات المتبقية قبل إضافة زيت جديد.
السيارات ذات الفاصل الزمني الطويل بين تغيير الزيت، يكاد يكون من المؤكد أن هناك تراكم في المحرك، لأن الزيت المتسخ يصبح أكثر اتساخًا، وقد يؤدي تدفق المحرك إلى إطالة عمر السيارة.
حافظ على الزيت الجديد نظيفًا
يمكن أن يساعد تنظيف المحرك في الحفاظ على نظافة الزيت الجديد، خاصة إذا تعرفت على تاريخ سيارتك، لهذا السبب غالبًا ما يتم تنفيذ هذه الخدمات معًا: أولًا، الشطف للتخلص من رواسب الزيت القديمة، ثم الزيت الجديد للحفاظ على المحرك.
دون تنظيف المحرك، سوف يلتقط الزيت الجديد الرواسب القديمة ويبقيها تدور عبر المحرك، وبعد فترة وجيزة، يصبح الزيت الجديد متسخًا مثل الزيت القديم، ويمكن أن يساعدك تنظيف المحرك على العمل لفترة أطول بين عمليات تغيير الزيت، خاصة إذا لم تكن صيانة السيارة مثالية.
نظف ما يتركه المرشح
تزيل معظم فلاتر الزيت الجزيئات الصغيرة التي يصل حجمها إلى 25 ميكرونًا (حوالي 1/1000 جزء من البوصة)، ولكن هناك جزيئات تدور في زيت سيارتك أصغر حجمًا، وهي جزيئات لا يمكن حتى لأحدث وأفضل مرشح منعها النظام، وهذه القطع الصغيرة جدًا يمكن أن تتسبب في التآكل بمرور الوقت، ويمكنهم أيضًا أن يتحدوا معًا لإنشاء الرواسب.
وإذا أصبحت هذه الجسيمات مفرطة، فلن يتمكن الزيت النظيف وحده من طردها، لكن المواد الكيميائية المستخدمة في تدفق المحرك يمكنها إيقاف أي تآكل إضافي وإعطاء الزيت الجديد فرصة لأداء وظيفته بشكل صحيح.
تنظيف أجزاء المحرك
إذا أصبحت المادة الملوثة في زيت المحرك سيئة للغاية، يمكن أن تتعطل أجزاء المحرك، ويعمل تنظيف المحرك على إزالة المواد الملوثة، مما يحافظ على تشغيل الأجزاء بسلاسة، وهذا بدوره يمكن أن يجعل المحرك أكثر كفاءة، مما يجعل الطاقة وكفاءة الوقود أقرب إلى ما كانت عليه السيارة عندما غادرت أرضية صالة العرض.
ومع ذلك، في السيارات القديمة جدًا، قد يؤدي تدفق المحرك إلى تنظيف حلقات المكبس والصمامات والأجزاء الأخرى جيدًا، وفي بعض الأحيان، تعمل المادة اللزجة بمثابة تكدس في الأجزاء غير المعدنية مثل الأختام المطاطية التي تشققت مع تقدم العمر، فتنظيف المادة اللزجة يفضح تلك الشقوق ويظهر ضعف تلك الأجزاء.
تعليقات