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تعرف إلى تغيرات تويوتا 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 04:05 مساء
تعرف إلى تغيرات تويوتا 2023
تويوتا سيكويا 2023 تظهر بتغيرات مثل تندرا الجديدة
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بعد مرور ستة عشر عامًا فإن شركة «تويوتا» تنوي الكشف «سيكويا 2023»، التي حصلت على تغيرات جذرية في جميع تصميم وتفاصيل السيارة، ويأتي هذا التحديث مطابقًا لكثير من التغيرات التي حصلت عليها السيارة «تويوتا تندرا» موديل 2022.
تنوي شركة «تويوتا» أن تقوم بإصدار تحديثات ضخمة كجيل جديد في جميع سيارات الدفع الرباعي القديمة، التي منها «تندرا» و«تويوتا سيكويا»، التي شوقتنا إليها من خلال صورة واحدة، مع توافر بعض الصور التسريبية الأخرى عنها.

مواصفات المنصة
سيتم بناء السيارة على منصة «TNGA-F» الجديدة، وهذه المنصة تم الاعتماد عليها في السيارة «تويوتا تندرا» المحدثة، وكذلك في «تويوتا لاندكروزر» النسخة العالمية، التي تطرح لدى في السوق الخليجية، ولكنها لم تعد تصل إلى سوق الولايات المتحدة الأميركية.
كل من «ندا» و«لاندكروزر» العالمية تعتمد على محول خلفي صلب، ولكن «تويوتا سيكويا» الجديدة سيتم الاعتماد في تصميمها على التعليق الخلفي المستقل والأكثر رياضية، الذي يجعل السيارة أكثر كفاءة في السير على الطرق الوعرة.
هناك الكثير من السيارات التي تعتمد على التعليق الخلفي المستقل وذلك مثل «شيفروليه تاهو» و«فورد أكسبيديشن» وهما من المنافسين وبقوة.

التصميم الخلفي
لن نتمكن من عرض جميع المواصفات حول تصميم السيارة الخارجي، وإنما سيكون اعتمادنا على الصورة الجديدة حول هذه السيارة.
يتضح من خلال هذه الصورة الضوء الخلفي الرقيق والحافة العلوية من النافذة، التي يتضح أنها مطلية بالكروم، إضافة إلى مقابض الأبواب والإطارات الرياضية.
كما نرى أن الاسطبات الخلفية من السيارة ذات تصميم جديد ومسحوبة إلى جانبي السيارة، وتحتوي على لمبات ليد مع زوايا احترافية في الهيكل الجانبي المتصل إلى الاسطبات الخلفية.

التصميم الداخلي
ليست لدينا صورة عن داخلية السيارة، ولكن كما أشارت التقارير فإن السيارة ستحصل على تحديثات ممثلة تندرا، ونرى أن أبرزها هو الشاشة الملاحة الجديدة الكبيرة في الكونسول الوسطين التي تأتي بمقاس 14.0 بوصة قابلة للتوصيل بالهواتف الذكية «أندرويد أوتو» و«آبل كار بلاي».

تعتمد شركة «تويوتا» على فكرة المقصورة الداخلية الواسعة من السيارة «سيكويا 2023» مع وجود الصف الثالث لتحصل السيارة على عدد ثمانية مقاعد داخلية.
ومن المفترض أن تطرح السيارة أيضًا بنسخة اختبارية، بها مقعد أقل، وهي بعدد سبعة مقاعد مع الاهتمام بالأمور الزخرفية في داخلية السيارة.
أما المقاعد، فمن المفترض أن تتوافر بمقاعد من القماش، والفئات الأعلى هي ذات الغطاء الجلدي الفاخر مع تفاصيل مختلفة من الكروم والتخشيب.

مواصفات المحرك
هذه السيارة ستمتلك محركًا ذا ست سلندرات مع شاحن توربيني تنتج عنه قوة 348 حصانًا، وعزم الدوران 405 رطل/ قدم.
كما ستطرح السيارة بمحرك أعلى وهو بعدد 6 سلندرات أيضًا ثنائي التيربو؛ لكي ينتج عنه قوة 389 حصانًا، وعزم الدوران 479 رطل/ قدم مع ناقل الحركة ذي عشر سرعات أوتوماتيكي.
ومن المفترض أن يتم التخلص من المحرك القديم من السيارة «تويوتا سيكويا» التي كانت تنتج قوة 381 حصانًا.
في المقابل نجد أن «تندرا» الجديدة حصلت أيضًا على محرك هجين، ويتوقع أن ينتج أيضًا في «تويوتا سيكويا 2023» بعدد 6 سلندرات، ثنائي التيربو، الذي ينتج عنه قوة 347 حصانًا.

أسعار تويوتا سيكويا 2023 التوقعية
السيارة من المفترض أن تطرح في الأسواق من خلال خمس فئات وأسعار تقريبية:
سيكويا SR5 2023 بسعر 53.000 دولار وهوما يعادل 199.000 ريال.
سيكويا TRD Sport 2023 بسعر 55.000 دولار وهوما يعادل 206.000 ريال.
سيكويا Limited 2023 بسعر 62,000 دولار وهوما يعادل 232,000 ريال.
سيكويا TRD Pro 2023 بسعر 67,000 دولار وهوما يعادل 251,000 ريال.
سيكويا Platinum 2023 بسعر 69,000 دولار وهوما يعادل 259,000 ريال.
 

تويوتا سيكويا 2023 تظهر بتغيرات مثل تندرا الجديدة
تويوتا سيكويا 2023 تظهر بتغيرات مثل تندرا الجديدة
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