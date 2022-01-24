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تعرف إلى تصميم «مرسيدس إيه إم جي جي» الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 12:20 مساء
تعرف إلى تصميم «مرسيدس إيه إم جي جي» الجديد
«مرسيدس إيه إم جي جي 63» بقوة جبارة 900 حصان وتصميم غريب
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ظهرت أخيرًا صوراً لسيارة سيارة «مرسيدس إيه إم جي جي» «63AMG G63» والتي تحظى بقوة جبارة مع تصميم غريب. وصممت في الأساس للاحتفال بافتتاح صالة عرض جديدة لشركة «مانسوري» في دبي.
كواحد من ثلاثة طرازات تم بناؤها، فإن المظهر الخارجي يتمتع بطلاء متدرج من الأرجواني إلى الأسود، وفقًا لموقع «عالم السيارات».

ورغم ذلك، فإن تناثر ألياف الكربون المزورة شيء آخر تمامًا، مع غطاء منتفخ مخصص بفتحات كافية، وكذلك قضبان السقف، والمفسد، وإدراج الشبك، وقنوات فرامل تقليم المصد الأمامي وحتى محيط عوادم المخارج الجانبية ومقابض الأبواب.
تم الانتهاء من العجلات الكبيرة باللون الأسود البسيط، في حين استُبدلت شارات «مرسيدس» العادية بشارة مخصصة تعرض حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.

افتح الأبواب وسترى هيمنة اللونين الأرجواني والأصفر على المقصورة الداخلية، ومقاعد الجانب الأيمن الأرجوانية بتفاصيل صفراء اللون، بينما مقاعد الجانب الأيمن صفراء مع تفاصيل أرجوانية.
أُنهي كل شيء تقريبًا بالمقصورة بجلد أصفر مبطن. في حين تم استخدام الكربون المزور مع بقع صفراء على عجلة القيادة، وجميع القطع الصلبة الأخرى.

بالنسبة للقوة زودت «مرسيدس إيه إم جي جي 63» من «مانسوري» بمحرك «V8» مزدوج التوربو سعة 4 لترات، بقوة تصل إلى 900 حصان، وعزم دوران 1240 نيوتن/ متر.
لم تفصح شركة التعديل «مانسوري» عن أي أرقام أداء مزعومة، ولكنها بالعموم ذات قوة جبارة على الطرقات الوعرة.

كانت قد حصلت «مرسيدس إيه إم جي جي إل أس 63» على ترقيات فائقة من ألياف الكربون لواحدة من أفخم سيارات الدفع الرباعي ذات المظهر المتوسط، مع شبكتها العريضة «بانامريكانا»، ومآخذ الهواء الضخمة، والمصدات المتوهجة بعجلات يصل حجمها إلى 23 بوصة، كما يمكن ترقيتها بعجلات أكبر مقاسًا تصل الى 24 بوصة.

إذ كشفت شركة «لارتي ديزاين»، عن مجموعة جديدة من ملحقات الهيكل الخارجي «وينر» (Winner) التي تضيف كميات وفيرة من ألياف الكربون لتحول السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة «مرسيدس إيه إم جي» تبدو أكثر خطورة.
في المقدمة تضيف مجموعة «لارتي» فاصلًا بارزًا، بينما تحل لمسات من ألياف الكربون الجذابة محل تطعيمات الكروم القياسية في مآخذ الهواء الأمامية لمنحها مظهر أكثر روعة.

كما تم تزويد مرسيدس «إيه إم جي جي إل إس 63» بمحرك توربو مزدوج «V8»سعة 4 لترات، ينتج قوة هائلة تبلغ 603 أحصنة.
فيما يتم إرسال كل هذه القوة إلى العجلات الأربع من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات، مما يمكَّن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة الفاخرة من التسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 4.1 ثانية.
 

«مرسيدس إيه إم جي جي 63» بقوة جبارة 900 حصان وتصميم غريب
«مرسيدس إيه إم جي جي 63» بقوة جبارة 900 حصان وتصميم غريب
«مرسيدس إيه إم جي جي 63» بقوة جبارة 900 حصان وتصميم غريب
«مرسيدس إيه إم جي جي 63» بقوة جبارة 900 حصان وتصميم غريب
«مرسيدس إيه إم جي جي 63» بقوة جبارة 900 حصان وتصميم غريب
«مرسيدس إيه إم جي جي 63» بقوة جبارة 900 حصان وتصميم غريب
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