كم يبلغ سعر دودج دورانغو آر/ تي بلس 2022؟

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أن كشفت علامة «دودج» التجارية تشكيلة «دودج دورانغو 2022»، في أكتوبر، لم يمضِ وقت طويل حتى أعلنت في نوفمر أنها ستعيد طرح طراز «دورانغو آر/ تي بلس» الجديد للعام 2022 «Durango R / T Plus»، وهو الطراز الأكثر فخامة بين سيارات الدفع الرباعي مزودة بمحرك هيمي «V8» ليمنحها قوة الأداء العالي بسعة 5.7 ليتر.

وعلى خطى فئة «دورانغو جي تي بلس» الشهيرة على نطاق واسع، تتطلع «دودج» إلى الاستمرار في تقديم مزيد الميزات وجذب بعض عملاء ومحبي «جيب جراند شيروكي» الأكثر ملاءمة للرفاهية لعلامة الأداء الأميركية، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

في حين تضيف «دودج دورانغو آر/ تي بلس 2022» عددًا من الميزات القياسية إلى «دورانغو آر/ تي».

النقطة العمياء

تشمل هذه الخيارات نظام كشف النقطة العمياء، وفتحة سقف كهربائية، والتحذير من الاصطدام الأمامي الإضافي، ومثبت السرعة التكيفي مع التوقف، ونظام مساعد المكابح المتقدم، والتحذير الإضافي من مغادرة المسار، بالإضافة إلى 19 مكبر صوت 825 وات، نوع «هارمان كاردون» للنظام الصوتي.



كما تم تزويدها بحزمة بريميوم الداخلية، ولوحة أجهزة القياس المتميزة، وبطانة رأس ديناميكا سويد مع مقاعد جلد نابا. يمكن لسيارة «دودج دورانغو آر/ تي» السحب بقدرة تتجاوز طراز «جيب جراند شروكي إل» الأحدث، المكون من ثلاثة صفوف مع دفع خلفي. بمحرك في «V8» سعة 5.7 ليتر.



ومع ذلك عند تجهيز «دورانغو آر/ تي بلس» بحزمة سحب «إن جو N ‘Go»، يمكنها سحب ما يصل إلى 13.050 كلغم. فيما زودت «دورانغو آر تي بلس» بمحرك هيمي 8 أسطوانات على شكل في V سعة 5.7 ليتر ينتج أفضل قوة حصانية في فئتها تقدر بنحو 360 حصانًا، و550 نيوتن/ متر من عزم الدوران، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي 8 إتش بي 70 بـ8 سرعات من ZF .

تتميز سيارة «دورانغو آر/ تي بلس» بنقلات سريعة ودقيقة. مع حزمة سحب إن جو الاختيارية. يمكن للسيارة أن تتسارع من 0 إلى 100 كلم في الساعة في نطاق 6 ثوانٍ منخفض.

يمزج «دورانغو آر/ تي بلس» بين الأداء العالي لسيارة «دورانغو آر/ تي»، مع بعض وسائل الراحة الفخمة وأنظمة السلامة التي يمكن العثور عليها في طراز «دودج سيتاديل» الفاخر .

الآن يمكنك أيضًا تخصيص «دورانغو آر/ تي بلس» الخاصة بك على موقع «دودج»، مع إتاحة آليات لتهيئتها بعدد من الطرق المثيرة لعام 2022.

نظام ترفيه

تتضمن خيارات «دورانغو آر/ تي بلس»، نظام ترفيه DVD الخلفي بسعر 1،995 دولار، وفيديو بشاشة مزدوجة متوافقة مع بلو – راى Blu-Ray ™، ونظام فيديو المقعد الخلفي، ومقطورة سحب المجموعة الرابعة بسعر 1،995 دولارًا أميركيًّا، وصندوق نقل بسرعتين عند الطلب.

وحزمة مظهر بلاك توب بسعر 1.395 دولار تتيح شارات سوداء لامعة، ومرايا خارجية باللون الأسود اللامع، وشارة المصباح الخلفي «دودج» باللون الأسود الساتان، إضافة إلى عجلات ألومنيوم سوداء 20 بوصة × 8 بوصات في طراز «آر تي بلس»، وعجلات من الألومنيوم بقياس 20 × 10 بوصة مزودة بإضاءة خلفية مع نظام السحب إن جو.

هناك مجموعة أخرى بسعر 1275 دولارًا، توفر مخرج طاقة إضافي 12 فولت في وحدة التحكم، ومنفذ شحن «يو إس بي» واحد في وحدة التحكم وحزمة ثالثة تضيف حاملات أكواب خلفية مضاءة وفرامل ريد بريمو مع وسادات «إس تي آر» بسعر 390 دولارًا.

وفي حين تضمنت تشكيلة «دودج دورانغو 2021» ستة ألوان خارجية للاختيار من بينها، فإن طراز 2022 يمثل تباينًا صارخًا. ومتوافر في الأصل حصريًّا في أربعة ألوان خارجية للعام 2022، أسود وأبيض ورمادي، وأحمر.

سيتم طرح «دودج دورانغو آر/ تي بلس» بسعر 52225 دولارًا لموديلات الدفع الخلفي آر دبليو دي RWD و54825 دولارًا لطرازات الدفع الرباعي آيه دبليو دي AWD، وكلا السعرين لا يشمل مبلغ 1595 دولارًا إضافيًّا لرسوم الوجهة.

مميزات جديدة لسيارة «دودج دورانغو آر/ تي بلس» (الإنترنت)

مميزات جديدة لسيارة «دودج دورانغو آر/ تي بلس» (الإنترنت)