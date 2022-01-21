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وجود هذه الأشياء في سيارتك يهدد حياتك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 12:40 مساء
وجود هذه الأشياء في سيارتك يهدد حياتك
استخدام الهواتف أثناء القيادة القاتل الأول في الحوادث (الإنترنت)
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أظهرت دراسة أُجريت في الولايات المتحدة الأميركية ووردت في «discovery.com»، أن ما يقرب من3 آلاف إصابة بجروح من بين 13 ألف حادث بسبب أغراض منتشرة داخل السيارة، حسب دراسة حديثة.

وتشير الدراسة المنشورة في «ديسكفري» إلى أن الأجسام غير المثبتة داخل السيارة، ليست آمنة فقط بحالة حدوث تصادم، بل إنها يمكن أن تسبب الوفاة أثناء استخدام المكابح بالحالة العادية، وفق «عالم السيارات».

وإليكم خمسة أشياء وجودها وعدم اتقان استخدامها في السيارة يمكن أن يسبب الحوادث، بحسب ما ذهبت إليه الدراسة الأميركية.

الهواتف النقالة
يعتبر استخدام الهواتف أثناء القيادة القاتل الأول في الحوادث، ويمكن لجهاز الهاتف المحمول بذاته أن يؤذيك عندما تتركه بالسيارة بجانبك في حامل الأكواب لسهولة الوصول إليه. لكن يمكن أن يتطاير هاتفك أثناء القيادة ويصيبك أو يصيب أحد الركاب، وقد يتسبب بإصابة بالرأس قد تكون مأساوية.

زجاجة المياه
إن تعرضت لحادث سيارة وكان لديك زجاجة ماء بسيارتك، قد يكون لذلك تأثير مأساوي للغاية. فعند التعرض للحادث ستصبح زجاجة المياه أثقل بـ30 مرة، هذا ما قد يسبب إصابات بالغة ضررها أكثر بكثير من ضرر الحادث نفسه، لهذا حاول الاحتفاظ بزجاجة المياه داخل صندوق السيارة حتى لو كنت تشعر بالعطش الشديد.

الكتب
إن تأثير كتابا أو مجلة في سيارتك خطرا للغاية، فمن الممكن أن يقتلك عند وقوع حادث السيارة، ولكن لتجنب ذلك يجب وضع الكتب في أماكن محكمة الإغلاق داخل السيارة بحث لا تشكل أي تهديد لحياتك، أو لحياة الركاب بسيارتك.

الأحذية
لا تترك الأحذية داخل المقصورة الداخلية للسيارة، فهي قد تسبب صدمات مميتة بالفعل، وبالأخص إن كانت أحذية الكعب العالي التي قد يكون لها تأثير أشبه بتأثير رصاصة قاتلة، لهذا ينبغي الاحتفاظ بالأحذية في الصندوق الخلفي من السيارة وعدم وضعها داخل السيارة أثناء القيادة.

أدوات الطعام
تعتبر أدوات الطعام مثل الأشواك والمعالق والسكاكين، من أكثر الأشياء التي قد تسبب في إحداث إصابة بالغة عند التعرض لأي حادث بسيط، بكل سهولة قد تخترق هذه الأدوات الحادة جسم الإنسان وتسبب نزيفا حادا. لذا وإن كنت تريد المحافظة على حياتك فيجب رمي كافة أدوات الطعام في الأماكن المخصصة لها بعد الانتهاء من تناول الوجبات داخل السيارة، ولا تحتفظ بأي أداة قد تسبب الأذية لك.

وجود زجاجة ماء بسيارتك قد يكون له تأثير مأساوي (الإنترنت)
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