بالفيديو: تويوتا لاندكروزر في اختبارات مستويات الأمان

القاهرة - بوابة الوسط

حازت سلسلة تويوتا لاندكروزر 300 الجديدة على تصنيف 5 نجوم للسلامة من ANCAP، البرنامج الأسترالي لتقييم السيارات وتقديم المعلومات عن سلامة المركبات. حيث كان أداء تويوتا لاندكروزر جيدا في جميع مجالات التقييم.



حصلت تويوتا لاندكروزر على ثاني أعلى درجة حتى الآن لحماية مستخدمي الطرقات المعرضين للخطر بموجب بروتوكولات ANCAP لعام 2020 – 2022، بنسبة 81٪ وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».



تستطيع لاندكروزر تجنب الاصطدامات مع المشاة عند الالتفاف عبر مسارهم، وقد أظهرت أداء جيدا في جميع اختبارات فرملة الطوارئ المستقلة للمشاة (AEB)، مع تجنب الاصطدامات أو التخفيف من حدتها في جميع السيناريوهات.



قالت الرئيسة التنفيذية لـ ANCAP ، كارلا هورويج: «الحماية التي توفرها تويوتا لاندكروزر لمستخدمي الطريق المعرضين للخطر، بما في ذلك المشاة وراكبي الدراجات، مثيرة للإعجاب لسيارات الدفع الرباعي الكبيرة».



سجلت تويوتا لاندكروزر نتائج جيدة في منطقة التقييم الخاصة بحماية الركاب البالغين بنسبة 89٪، على الرغم من أن لاندكروزر تمثل خطرا أكبر على ركاب السيارة القادمة، لهذا جرى فرض الغرامة الكاملة على توافق السيارة.



وجرى تجهيز تويوتا لاندكروزر بوسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية الصدر وأكياس هوائية جانبية لحماية الرأس، إضافة إلى وسائد هوائية لركبة السائق والراكب بشكل قياسي.



في حين أن لاندكروزر غير مزودة بوسادة هوائية مركزية، تم تقييم منع الانزلاق (التحرك نحو الجانب الآخر من السيارة) في اختبارات التصادم الجانبي البعيد على أنه جيد، وتم منح النقاط الكاملة.



سجلت تويوتا لاندكروزر أيضا نقاطا كاملة للحماية المقدمة للركاب الأطفال في MPDB، واختبارات الصدمات الجانبية، بنسبة 88٪ في منطقة التقييم هذه. ومع ذلك، لا تتوفر مثبتات الحبل العلوي في الصف الثالث ولا يوصى بتثبيت قيود الأطفال في هذه المقاعد.



في مجال التقييم الخاص بـ Safety Assist، كان أداء تويوتا لاندكروزر جيدا بنسبة 77٪.



جرى تجهيز لاندكروزر بنظام AEB – Car-to-Car، الذي يتجنب أو يخفف من الاصطدامات في معظم سيناريوهات الاختبار، ونظام دعم المسار (LSS).



تويوتا لاندكروزر 300 تحصل على 5 نجوم في مستويات الأمان والسلامة (الإنترنت)