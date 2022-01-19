طرق تشغيل السيارة والبطارية فارغة

القاهرة - بوابة الوسط

لا أحد يحب أن يرى سيارته لا تعمل، خاصة، عندما يكون في عجلة من أمرهم للوصول إلى مكان ما، وعلى الرغم من أنه قد تكون هناك أسباب مختلفة لعدم قدرة سيارتك في العمل، إلا أن نفاذ البطارية يكون هو السبب في معظم الحالات، يمكن أن تدوم بطارية السيارة الحديثة لمدة تصل إلى 3-4 سنوات وفقا ل انواع بطاريات السيارات، ولكن في حالة تقطعت بك السبل وتعاني من بطارية فارغة، فيجب أن تعرف كيفية بدء تشغيل السيارة والبطارية فارغة.



وفي الوقت الحاضر، تأتي بطاريات السيارات بالعديد من المساعدات والأدوات الإلكترونية، وهذه لها تأثير قوي إلى حد ما على صحة بطارية سيارتك، ففي تلك الليالي التي تنسى فيها إطفاء المصابيح الأمامية أو حتى مصابيح السقف الداخلية، ستخبرك معظم السيارات الحديثة بمستويات البطارية المنخفضة عن طريق وميض رمز في وحدة التحكم في عداد السرعة وهي إحدى علامات «الطبلون».



وقبل الخروج وإلقاء اللوم على البطارية الضعيفة بسبب عدم استجابة السيارة، عليك التأكد مما إذا كانت بطارية فارغة بالفعل أو شيء آخر وراء المشكلة، وأفضل طريقة للفهم هي تشغيل المحرك، فإذا كان محرك سيارتك يتحرك، فهذه ليست مشكلة متعلقة بالبطارية ولكنها مشكلة تتعلق بحدوث خطأ في النظام الميكانيكي للسيارة أو ضعف دينمو السيارة، وإذا لم تستجيب السيارة، فقد يكون السبب هو البطارية الفارغة.



الآن بعد أن أصبحت متأكدا من أنها البطارية، لديك عدة خيارات لتشغيل السيارة مع بطارية فارغة، وهي:

الدفع

- بدء تشغيل السيارة بالدفع هو طريقة إحياء يجري من خلالها تدوير المحرك ليعمل بالقوة بدلا من البطارية، وستحتاج إلى مسافة قصيرة ومسطحة من الشارع أو منحدر طفيف وصديق أو اثنين للقيام بالدفع، ولتنفيذ هذا الاقتراح عليك اتباع الخطوات التالية:

- وجه أصدقاءك إلى الجزء الخلفي من السيارة واجعلهم يستعدون للدفع.

- اقفز إلى مقعد السائق وشغّل مفتاح التشغيل على الوضع «تشغيل».

- مع استمرار تعشيق فرامل الانتظار، ادفع القابض للداخل وانقل السرعة إلى السرعة الثانية.

- اضغط على دواسة الفرامل وحرر فرامل الانتظار.

- حرر الفرامل واطلب من أصدقائك البدء في الدفع.

- في حوالي 5 ميل في الساعة، حرر القابض فجأة، قد ينكمش المحرك قليلا أثناء تعشيق المحرك.

- إذا بدأ المحرك، فقد انتهيت من كل شيء، وإذا لم يحدث ذلك، كرر العملية بسرعة أعلى، وإذا لم تبدأ بعد، فإن مشكلتك ليست البطارية.