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بالفيديو: تعرف على «Mondeo» فورد الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 03:30 مساء
بالفيديو: تعرف على «Mondeo» فورد الجديدة
السيارة الجديدة بهيكل أكبر وأكثر انسيابية من هياكل سيارات الجيل السابق من «Mondeo» (الإنترنت)
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أعلن وكلاء شركة فورد عن نية الشركة طرح «Mondeo» الجديدة في أسواق إضافية لمنافسة سيارات «Camry» الشهيرة.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل أكبر وأكثر انسيابية من هياكل سيارات الجيل السابق من «Mondeo»، وتزين الهيكل بشبك أمامي مزود بعناصر يتداخل فيها الكروم مع اللون الأسود بطريقة أنيقة وعصرية.

وجهزت السيارة بمصابيح جديدة أيضا تعمل بأحدث تقنيات ««LED، وحصلت على عجلات عريضة بمقاس 19 إنشا، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و93 سم تقريبا، بعرض 187 سم، والمساقة بين محوري العجلات فيه 294 سم.

وحصلت هذه المركبة على قمرة متطورة جدا مزودة بشاشة لمسية كبيرة تمتد على كامل عرض واجهة القيادة تقريبا، ويمكن إقران الشاشة لاسلكيا مع الهواتف العاملة بنظامي (iOS) وأندرويد.

ودعمتها فورد بعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتعمل نماذج هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة لترين، بعزم 238 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

 

السيارة الجديدة بهيكل أكبر وأكثر انسيابية من هياكل سيارات الجيل السابق من «Mondeo» (الإنترنت)
السيارة الجديدة بهيكل أكبر وأكثر انسيابية من هياكل سيارات الجيل السابق من «Mondeo» (الإنترنت)
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