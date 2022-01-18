كيف تفهم رموز زيت المحركات؟

القاهرة - بوابة الوسط

جرى تقسيم أنواع زيوت المحركات من قبل جمعية مهندسي السيارات، وإعطاء كل نوع منهما رمز وكل رمز من تلك الرموز له معنى، وحرف w هو رمز مختصر لكلمة «winter»، وهذا يعني الشتاء.



أما الرقم الذي يسبق حرف w فهو يشير لدرجة لزوجة الزيت في درجات الحرارة المنخفضة، أما الرقم الذي يلي الحرف فهو يشير للزوجة الزيت عند اختبار في درجة حرارة عالية (100 درجة مئوية للزوجة الحركية، و150 درجة للزوجة الميكانيكية للزيت) عندما يكون المحرك في حالة عمل وذلك وفقا لموقع «موتور ون».



ولزوجة زيت المحرك تعني قدرته على مقاومة التدفق، فالزيت الكثيف جدا لن يتدفق بشكل صحيح عبر محرك سيارتك، في حين أن الزيت الرقيق جدا لن يحمي الأجزاء المتحركة من التآكل والتلف، وتزداد لزوجة نفس الزيت مع انخفاض درجة الحرارة وتنخفض مع ارتفاع درجة الحرارة.



وعندما تقوم باختيار درجة زيت المحرك، فإنك تواجه مفاضلة بين الأداء والحماية، حيث يعمل الزيت الأكثر لزوجة أثناء تشغيل المحرك على أداء أفضل في حماية مكونات المحرك، ولكنه قد يكون سميكا جدا بحيث لا يجعل المحرك يعمل بشكل فعال.



وهذا هو السبب في أنه من المهم استشارة الشركة المصنعة للمحرك حول درجة الزيت المناسبة بالضبط لسيارتك، فالمحركات مبنية بشكل مختلف، مما يجعل الزيت الخطأ من المحتمل أن يكون غير مناسب لطراز سيارتك، ويمكنك أن تعرف نوع الزيت المناسب لمنحك أفضل أداء لسيارتك من دليل المالك أو من خلال الموقع الإلكتروني للسيارة.