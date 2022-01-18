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كيف تفهم رموز زيت المحركات؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 11:51 صباحا
كيف تفهم رموز زيت المحركات؟
خطوات اختيار نوع الزيت الأنسب لسياراتك (الإنترنت)
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جرى تقسيم أنواع زيوت المحركات من قبل جمعية مهندسي السيارات، وإعطاء كل نوع منهما رمز وكل رمز من تلك الرموز له معنى، وحرف w هو رمز مختصر لكلمة «winter»، وهذا يعني الشتاء.

أما الرقم الذي يسبق حرف w فهو يشير لدرجة لزوجة الزيت في درجات الحرارة المنخفضة، أما الرقم الذي يلي الحرف فهو يشير للزوجة الزيت عند اختبار في درجة حرارة عالية (100 درجة مئوية للزوجة الحركية، و150 درجة للزوجة الميكانيكية للزيت) عندما يكون المحرك في حالة عمل وذلك وفقا لموقع «موتور ون».

ولزوجة زيت المحرك تعني قدرته على مقاومة التدفق، فالزيت الكثيف جدا لن يتدفق بشكل صحيح عبر محرك سيارتك، في حين أن الزيت الرقيق جدا لن يحمي الأجزاء المتحركة من التآكل والتلف، وتزداد لزوجة نفس الزيت مع انخفاض درجة الحرارة وتنخفض مع ارتفاع درجة الحرارة.

وعندما تقوم باختيار درجة زيت المحرك، فإنك تواجه مفاضلة بين الأداء والحماية، حيث يعمل الزيت الأكثر لزوجة أثناء تشغيل المحرك على أداء أفضل في حماية مكونات المحرك، ولكنه قد يكون سميكا جدا بحيث لا يجعل المحرك يعمل بشكل فعال.

وهذا هو السبب في أنه من المهم استشارة الشركة المصنعة للمحرك حول درجة الزيت المناسبة بالضبط لسيارتك، فالمحركات مبنية بشكل مختلف، مما يجعل الزيت الخطأ من المحتمل أن يكون غير مناسب لطراز سيارتك، ويمكنك أن تعرف نوع الزيت المناسب لمنحك أفضل أداء لسيارتك من دليل المالك أو من خلال الموقع الإلكتروني للسيارة.

الفرق بين زيت 5w30 وزيت 5w40
إن كل أنواع زيوت المحركات مهما كان رمزها تستخدم حتى تعطي تزييتا لمحرك السيارة لتجنب ارتفاع درجة حرارة أجزاء المحرك بفعل قوة الاحتكاك، كما أنه ينقل الحرارة من دورة الاحتراق، ويساعد في الحفاظ على نظافة المحرك من خلال الوصول إلى تجاوزات الاحتراق ويوقف تأكسد المحرك وهذا هو أحد أوجه التشابه بين جميع زيوت المحركات.

لكن لأن درجة حرارة الهواء الجوي ودرجة الحرارة الداخلية لمحرك التشغيل تؤثر على مدى جودة أداء زيت المحرك لهذه الوظائف، فإن شركات إنتاج الزيوت تقوم بتصنيع زيوت بدرجات لزوجة مختلفة، لتناسب درجات الحرارة وظروف عمل المركبات المختلفة.

ولضبط درجة اللزوجة تقوم كل شركة، بتصنيع أنواع مختلفة من الزيوت، عن طريقة بإضافة مكونات مختلفة لضبط لزوجة الزيت أثناء ظروف التشغيل المختلفة وهذه الزيوت تسمى متعددة الدرجات، ويعد كلا من 5w30 وزيت 5w40 من الأنواع متعددة الدرجات.

وكلمة 5w30 هي رمز من رموز زيوت السيارات تشير إلى النوع الذي يستخدم بشكل رئيسي في محركات الديزل، وفي الوقت الحاضر، يعتبر 5w30 زيتا متعدد الدرجات حيث تتراوح من درجة لزوجة أعلى من 30 إلى لزوجة أقل من 5، وتتراوح لزوجة العمل الخاصة به من 9.3 إلى 12.5 مم 2/ثانية.

أما زيت 5w40 هي أيضا زيت محرك يشير إلى وزن أو لزوجة زيت المحرك كما جرى اختباره من قبل مجتمع مهندسي السيارات، وتتراوح لزوجة التشغيل لزيت 5w40 من 12.5 إلى 16.3 مم 2/ثانية.

والفرق بين النوعين كما ذكرنا هو درجة اللزوجة، فلزوجة الزيت 5w40 أعلى من 5w30، وهذا يعني أن زيت المحرك 5w30 أفضل لأنه يعمل بسلاسة على المحرك.

ومن الفروقات الرئيسية الأخرى بين النوعين:
- 5w30 منخفض اللزوجة لذلك يكون مناسب للاستخدام في المناطق ذات درجات الحرارة العالية أو المنخفضة، أما زيت 5w40 فإنه غير مناسب لجميع درجات الحرارة.
- سعر زيت 5w30 أغلى بكثير من سعر زيت 5w40.
- يمكن استخدام 5w30 بواسطة أنواع مختلفة من المركبات وفي درجات حرارة مختلفة، ولكنه مثالي للاستخدام في درجات الحرارة الباردة أما زيت 5w40 في المحرك ذي الأميال العالية، وفي السيارات التي يتم قيادتها في المناطق الرملية، ويعمل بشكل أفضل في درجات الحرارة الأكثر دفئا.
- وبالرغم من أن زيت 5w30 أفضل لكنه نادرا ما يستخدم بسبب التكلفة، فمعظم السيارات تستخدم زيت5w40.
- كما أن زيت 5w30 لا يمكن أن يتوافر في جميع الأماكن، على عكس زيت زيت5w40، وهذا أحد الأسباب التي جعلته أكثر شعبية من زيت 5w30.

لكن حتى تستطيع اختيار النوع الأنسب لسيارتك، يجب أن تسأل نفسك عدة أسئلة، منها:
- ما هو الزيت الموصى به في دليل الشركة المصنعة؟ ولاحظ أنه إذا كانت سيارتك لا تزال ضمن فترة الضمان، إذا قررت استخدام زيت بديل بخلاف ما هو محدد من قبل الشركة المصنعة، فسوف تقوم بإلغاء الضمان.
- ما هي الزيوت التي كانت مركبتك تعمل عليها بالفعل؟ إذا كنت تستخدم نوع محدد من الزيوت أو قمت بشراء سيارة مستعملة بالفعل، ووجدت أن الزيت المستخدم بها يعمل بشكل جيد، ولا يسبب لك أي مشاكل، فلا داعي لتغييره.
- ما هي درجة حرارة المنطقة التي تقيم فيها؟ وهل هو منطقة سهلة أم منطقة جبلية؟ وهل تواجه تفاوت كبير في درجات الحرارة على مدار العام؟ وكما ذكرنا فإن الزيوت متعددة الدرجات، تكون قادرة على تلبية مجموعة متنوعة من درجات الحرارة، وكلما انخفض الرقم قبل W، كان الزيت يعمل بشكل أفضل في البرودة.
- هل كانت سيارتك تعمل بزيت أحادي الدرجة؟ إذا كانت السيارة تعمل بزيت أحادي الدرجة لفترة طويلة، فلن تتمكن الزيوت السيارة متعددة الدرجات من تشحيمها جيدا لأن الأجزاء أصبحت أصغر.

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