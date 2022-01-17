الفرق بين النانو سيراميك وأفلام الحماية لسيارتك

القاهرة - بوابة الوسط

طلاء النانو سيراميك هو محلول بوليمر كيميائي يجري تطبيقه على الجزء الخارجي من السيارة لحمايتها من تلف الطلاء الخارجي، وبعد أن يوضع يجري ربطه كيميائيًا بطلاء السيارة الأصلي ليشكل طبقة طاردة للماء فوق السيارة.

ويعتقد البعض أن طلاء النانو سيراميك هو بديل عن أفلام حماية الطلاء من البولي يوريثين، لكنه في الواقع يعتبر بديل ممتاز عن طلاء الشمع، والفكرة من استخدامه أنه يمنع ظهور البقع والأوساخ على السيارة لأنه ينشئ طبقة جديدة فوق طلاء السيارة، ويبقي وظيفة طلاء المصنع على حالها وذلك وفقًا لموقع «المرسال».

وتحتاج السيارة من يوم واحد حتى خمسة أيام حتى يتم طلائها بالكامل بطبقة النانو سيراميك وتصبح جاهزة للسير على الطريق.

فوائد النانو سيراميك للسيارة

- يساعد في الحفاظ على السيارة نظيفة لفترة أطول من المعتاد.

- يجعل تنظيف السيارة أسهل عندما يحين وقت الغسيل.

- كما أنه يمكن أن يحمي من البقع الحمضية التي تسببها الملوثات الحمضية

- يحمي الطلاء من الأكسدة أو التلاشي نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

- يعطي مظهرا لامعا للسيارة ويزيد من قيمتها.

عيوب النانو سيراميك

- إن تكلفة طلاء السيراميك بالنسبة للبعض قد تكون مرتفعة جدًا، والمشكلة في هذا الطلاء أنه ليس الحل السحري لتوفير حماية تامة لسيارتك كما يروج له البعض، لذلك في النهاية قد تشعر أنك أنفقت أموالا طائلة ولم تحصل على ما كنت تحلم به.

- هناك دائمًا احتمالية حدوث خدوش وبقع مائية وقد يستطيع طلاء النانو سيراميك مقاومة الخدوش الصغيرة والعلامات الدوامية ورقائق الصخور، لكن السيارة لن تكون مقاومة لخطر شظايا الصخور.

- إن استخدام تقنيات الغسيل غير الصحيحة للسيارة أو الغسيل الآلي يمكن أن يخلق علامات دوامة على سطح السيارة.

- تخلق عدة طبقات من البوليمر السائل والمواد القوية الأخرى طبقة قوية على السيارة بالطبع، لكن لا شيء يمكن أن يحمي السيارة من كل شيء، فحتى مع وجود الطلاء سوف تحتاج لغسل السيارة، ومع غسل السيارة ستظل هناك احتمالات لظهور بقع الماء على السيارة.

- إن تطبيق طلاء النانو سيراميك على السيارة هو عملية صعبة ويجب أن تتم بدقة حتى تخلق حاجز فعال حول السيارة، ويجب أن تتم تلك العملية باحترافية عالية وقد تستغرق وقتًا أطول من أي نوع طلاء أخر.

كم يدوم طلاء النانو سيراميك على السيارة

الإجابة على هذا السؤال تتوقف على عدة عوامل مختلفة، منها:

- جودة الطلاء وأعمال التحضير قبل تطبيقه على السيارة.

- كم مرة تستخدم فيها سيارتك، على سبيل المثال، تختلف مدة بقاء الطلاء إذا كانت السيارة بالكاد تستخدم مرة يوميًا أو يتم قيادتها لما يقرب من 5000 إلى 10000 ميل في السنة.

- كما تعتمد أيضًا مدة بقاءه على مدى ملائمة الطرق التي تقود بها، على سبيل المثال هل الطرق خالية من القطران على الطريق، كمية الحصى والحفر الزائدة في الطريق والممرات الضيقة والسائقين الضالين وغير ذلك من العوامل التي تواجهها على الطريق.

- حالة الطقس في منطقتك أو بلدك يجب أن تكون جيدة ولا تؤثر على السطح الخارجي للسيارة.

- كم مرة يتم فيها غسل السيارة واستخدام الأدوات المناسبة للغسيل.

- الحفاظ على السيارة نظيفة أو عدم الاحتفاظ بالحطام على السيارة لفترة طويلة.

- هل يتم إبقاء السيارة في المرأب لحفظها من العوامل البيئية مثل أشعة الشمس.

- لم تتعرض المركبة لحادث أو قمت بتغيير لونها.

وبناء على العوامل السابقة يمكن أن يبقى طلاء النانو سيراميك على السيارة لمدة تصل لثلاثة سنوات قبل الحاجة لتطبيق الطلاء مرة أخرى.

هل أفلام حماية السيارات أفضل أم طلاء النانو سيراميك

- إن أفلام الحماية هي عبارة عن مادة يوريتانية شفافة توضع على السطح الخارجي للسيارة وتلتصق به، وهو يحمي الطلاء من عدة مخاطر منها:

- الشظايا والحطام والصخور الصغيرة التي تصطدم بالسيارة أثناء السير.

- يحمي من البقع الكيميائية وعلامات الحفر الكيميائي.

- يحمي من بقع الماء العسر والأكسدة أو تلاشي الطلاء.

وكما نرى فإن هناك فوائد مشتركة بين طلاء النانو سيراميك وأفلام الحماية.

لكن بالرغم من ذلك فإن أغشية حماية الطلاء وطلاءات السيراميك لها اختلافات كبيرة وتخدم أغراضًا مختلفة

ومن أكبر الفروق بينهما أن فيلم حماية الطلاء أكثر سمكًا من طلاء السيراميك. علاوة على ذلك، يحتوي فيلم حماية الطلاء على تركيبة كيميائية تسمح له بالشفاء الذاتي أي أنه يعود إلى شكله الأصلي بعد تلقي مسافة بادئة أو كشط.



هذه الصفات تجعل فيلم حماية الطلاء قادرًا على امتصاص رقائق الصخور والخدوش الصغيرة وعلامات الدوامة وبقع الماء العسر دون أن تتشوه بشكل دائم بينما لا يتمتع طلاء السيراميك بهذه القدرة.



وعلى الرغم من الادعاءات الجامحة لبعض الشركات المصنعة والمثبتة، فإن طلاء السيراميك لا يلغي مخاطر رقاقات الصخور والخدوش وعلامات الدوامة وبقع الماء العسر.



لكن الميزة الأخرى تكون لصالح عوازل النانو سيراميك والتي لها أيضًا قوتها، لا سيما من حيث السطح المقاوم للماء الذي تخلقه، فبالرغم من أن بعض أفلام حماية الطلاء تم تجهيزها بطبقة شفافة مقاومة للماء، لكنها غالبًا لا تعمل بنفس مستوى طلاء السيراميك الكامل، علاوة على ذلك عندما تقوم بتطبيق طلاء السيراميك على سيارتك، فإنك تحصل على فوائد خصائصه المقاومة للماء على كل سطح دون الحاجة إلى وضع فيلم على السيارة بأكملها.

أيهما تختار لحماية السيارة

- كلاهما يمكن تطبيقه على السيارة نفسها لتوفير حماية مزدوجة، حيث يمكن وضع طبقة من فيلم الحماية على الأجزاء التي تكون أكثر عرضة لحطام الصخور من الطريق لأن طلاء السيراميك لا يستطيع حماية سيارتك من هذا النوع من أضرار.

- وهذه الأجزاء تتضمن غالبا الجزء الأمامي من السيارة وغطاء المحرك والمرايا الجانبية وقوس العجلة الخلفية.

- وبمجرد حماية هذه الأجزاء والتي تعد أكثر ضعفًا في السيارة، يمكن طلاء السيارة بأكملها بطبقة من السيراميك، وسوف يلتصق طلاء النانو سيراميك بطلاء السيارة الأصلي وأيضًا بفيلم الحماية الذي وضعته على أجزاء السيارة الضعيفة، وهذا الأمر سيساعد في إطالة عمر الفيلم نفسه.



نوع الحماية الأفضل لطلاء سيارتك (الإنترنت)