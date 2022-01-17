Atwasat

تعرف على جديد «جيتور» الاختبارية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يناير 2022, 12:40 مساء
تعرف على جديد «جيتور» الاختبارية
بتصميم شبيه بلاند روفر «شيري» تكشف عن جيتور T-X الاختبارية (الإنترنت)
alwasat radio

في حدث خاص بالعلامة التجارية أقيم في فوتشو، الصين، كشفت «جيتور»، العلامة الفرعية لشركة «شيري»، السيارة الاختبارية T-X، وهي سيارة للطرق الوعرة مع مجموعة نقل الحركة الهجينة.
ورغم أن السيارة ما زالت نموذجا اختباريا، فإنها توضح كيف ستبدو سلسلة TX من سيارات الدفع الرباعي الإنتاجية التي سيجري طرحها في المستقبل.

من ناحية التصميم، تستعير T-X عناصر من سيارات الطرق الوعرة الشهيرة مثل فورد برونكو التي استعارت منها الواجهة الأمامية، ولاند روفر ديفيندر التي استعارت منها النهاية الخلفية. تأتي السيارة مع حروف Jetour مضيئة على الشبكة، ومصابيح أمامية LED، ورفارف صندوقية، وأعمدة سوداء. تعمل اللمسات الصفراء ورف السقف المزود بمصابيح LED مدمجة على تعزيز الانطباع بأنها سيارة تصلح للمغامرات على الطرق الوعرة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

انطلاقا من النوافذ السوداء، من المحتمل أن X-T كانت نموذجا مصمما لأغراض العرض، ما يعني أنه لا يحتوي على مقصورة داخلية أو مجموعة نقل الحركة. ومع ذلك، فإنها تعتمد على بنية كونلون الجديدة تماما التي طورتها «شيري»، باستخدام مجموعة نقل الحركة الهجينة «Kunpeng» ويُزعم أن هذا سيسمح بمدى مشترك يبلغ 1000 كيلومتر ومتوسط استهلاك وقود يبلغ 1.0 لتر / 100 كيلومتر.

تتميز السيارة الاختبارية أيضا بتعليق متكيف ونظام دفع رباعي مع قفل تفاضلي.
إذا تطورت XT إلى نموذج إنتاج، فستتناسب مع سلسلة طرازات T القادمة التي سيكون لها نطاق سعري بين 23.586 و47.172 دولارا بدءا من العام 2023.

بتصميم شبيه بلاند روفر «شيري» تكشف عن جيتور T-X الاختبارية (الإنترنت)
بتصميم شبيه بلاند روفر «شيري» تكشف عن جيتور T-X الاختبارية (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ديوكوفيتش يصل إلى دبي بعد ترحيله من أستراليا

ديوكوفيتش يصل إلى دبي بعد ترحيله من أستراليا
عاصفة شتوية «كبرى» تضرب شرق الولايات المتحدة

عاصفة شتوية «كبرى» تضرب شرق الولايات المتحدة
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا الاستوائية

أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا الاستوائية
قطر: وفاة رضيع عمره 3 أسابيع جراء الإصابة بـ«كوفيد-19​​».. وتحذير من موجة الجائحة الحالية

قطر: وفاة رضيع عمره 3 أسابيع جراء الإصابة بـ«كوفيد-19​​».. وتحذير من موجة ...
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا» أمام الخمس

انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا» أمام الخمس
سقوط مروجين اثنين لمخدر «الكوكايين» في طرابلس (صور)

سقوط مروجين اثنين لمخدر «الكوكايين» في طرابلس (صور)
اليوم الثقافي بطرابلس.. نافذة على التراث والفن والتاريخ

اليوم الثقافي بطرابلس.. نافذة على التراث والفن والتاريخ
لعبة الكلمات «ووردل» ظاهرة تجتاح الولايات المتحدة

لعبة الكلمات «ووردل» ظاهرة تجتاح الولايات المتحدة
«التربية والتعليم» تصدر توضيحا حول شروط وآليات التسجيل في «منزلية التعليم»

«التربية والتعليم» تصدر توضيحا حول شروط وآليات التسجيل في «منزلية التعليم»
ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة «بلدا شيوعيا»

ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة ...
وليامز: لا أعتقد أن الحل تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا

وليامز: لا أعتقد أن الحل تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا
حرس المنشآت النفطية: صرف أرقام عسكرية لـ1068 منتسبا وإلغاء عقودهم كـ«ثوار»

حرس المنشآت النفطية: صرف أرقام عسكرية لـ1068 منتسبا وإلغاء عقودهم كـ«ثوار»
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
من هي صاحبة أكبر عدد من المتابعين على «إنستغرام»؟

من هي صاحبة أكبر عدد من المتابعين على «إنستغرام»؟
إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي بنغازي والاتحاد.. والجويني بـ7 أهداف

إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي ...
2021 سادس أعلى الأعوام حرارة في التاريخ

2021 سادس أعلى الأعوام حرارة في التاريخ
البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير

البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: هيونداي تطرح أحدث سياراتها العائلية
بالفيديو: هيونداي تطرح أحدث سياراتها العائلية
بالفيديو: رباعية دفع يابانية تتحدى مركبات «تويوتا»
بالفيديو: رباعية دفع يابانية تتحدى مركبات «تويوتا»
كيف تحمي سيارتك من الصدأ شتاء؟
كيف تحمي سيارتك من الصدأ شتاء؟
بالفيديو: تعرف إلى جديد هوندا الاقتصادية
بالفيديو: تعرف إلى جديد هوندا الاقتصادية
بالصور: «بي إم دبليو إكس بي 7» بمظهر رياضي جديد
بالصور: «بي إم دبليو إكس بي 7» بمظهر رياضي جديد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كهربائية اقتصادية تغزو أسواق العالم في 2022
كهربائية اقتصادية تغزو أسواق العالم في 2022...
6 سيارات «هافال H6» تثير الجدل في مصر.. ما القصة؟
6 سيارات «هافال H6» تثير الجدل في مصر.. ما القصة؟...
بالصور: إليك سعر سوزوكي «إس إكس 4» 2022
بالصور: إليك سعر سوزوكي «إس إكس 4» 2022...
أبطأ 3 سيارات جديدة اختُبرت في 2021
أبطأ 3 سيارات جديدة اختُبرت في 2021...
بالفيديو: سيارة شبابية جديدة من «كيا»
بالفيديو: سيارة شبابية جديدة من «كيا»...
المزيد
تعرف على جديد «جيتور» الاختبارية
تعرف على جديد «جيتور» الاختبارية...
بالصور: إصدار خاص من «ماليبو» لهذا السبب
بالصور: إصدار خاص من «ماليبو» لهذا السبب...
بالفيديو: مميزات «جيب رانجلر روبيكون»
بالفيديو: مميزات «جيب رانجلر روبيكون»...
بالصور: «بي إم دبليو إكس بي 7» بمظهر رياضي جديد
بالصور: «بي إم دبليو إكس بي 7» بمظهر رياضي جديد...
بالفيديو: تعرف إلى جديد هوندا الاقتصادية
بالفيديو: تعرف إلى جديد هوندا الاقتصادية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط