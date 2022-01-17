تعرف على جديد «جيتور» الاختبارية

القاهرة - بوابة الوسط

في حدث خاص بالعلامة التجارية أقيم في فوتشو، الصين، كشفت «جيتور»، العلامة الفرعية لشركة «شيري»، السيارة الاختبارية T-X، وهي سيارة للطرق الوعرة مع مجموعة نقل الحركة الهجينة.

ورغم أن السيارة ما زالت نموذجا اختباريا، فإنها توضح كيف ستبدو سلسلة TX من سيارات الدفع الرباعي الإنتاجية التي سيجري طرحها في المستقبل.



من ناحية التصميم، تستعير T-X عناصر من سيارات الطرق الوعرة الشهيرة مثل فورد برونكو التي استعارت منها الواجهة الأمامية، ولاند روفر ديفيندر التي استعارت منها النهاية الخلفية. تأتي السيارة مع حروف Jetour مضيئة على الشبكة، ومصابيح أمامية LED، ورفارف صندوقية، وأعمدة سوداء. تعمل اللمسات الصفراء ورف السقف المزود بمصابيح LED مدمجة على تعزيز الانطباع بأنها سيارة تصلح للمغامرات على الطرق الوعرة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».



انطلاقا من النوافذ السوداء، من المحتمل أن X-T كانت نموذجا مصمما لأغراض العرض، ما يعني أنه لا يحتوي على مقصورة داخلية أو مجموعة نقل الحركة. ومع ذلك، فإنها تعتمد على بنية كونلون الجديدة تماما التي طورتها «شيري»، باستخدام مجموعة نقل الحركة الهجينة «Kunpeng» ويُزعم أن هذا سيسمح بمدى مشترك يبلغ 1000 كيلومتر ومتوسط استهلاك وقود يبلغ 1.0 لتر / 100 كيلومتر.



تتميز السيارة الاختبارية أيضا بتعليق متكيف ونظام دفع رباعي مع قفل تفاضلي.

إذا تطورت XT إلى نموذج إنتاج، فستتناسب مع سلسلة طرازات T القادمة التي سيكون لها نطاق سعري بين 23.586 و47.172 دولارا بدءا من العام 2023.

بتصميم شبيه بلاند روفر «شيري» تكشف عن جيتور T-X الاختبارية (الإنترنت)