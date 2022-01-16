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بالصور: إصدار خاص من «ماليبو» لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 03:57 مساء
بالصور: إصدار خاص من «ماليبو» لهذا السبب
شيفروليه ماليبو إكس إل سبيشال إديشن 2022.. إصدار الذكرى السنوية الـ110 للعلامة
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يتجه مصنعو السيارات الأميركيون أكثر فأكثر بعيدًا عن سيارات السيدان التقليدية، لكن في آسيا، لا يزال الناس يقدّرون هذا الشكل التقليدي للجسم، ويبدو أن شيفروليه ماليبو هي واحدة من أكثر الموديلات شعبية في دول مثل الصين.

عانت شيفروليه ماليبو من انخفاض المبيعات في السنوات الأخيرة، ومن المقرر أن تنتهي العلامة التجارية الشهيرة في العام 2024. لكن هذا لم يمنع شيفروليه من طرح إصدار خاص جديد تمامًا في الصين.

في الشهر الماضي فقط، أطلقت شيفروليه سيارة شيفروليه ماليبو XL المحدثة 2022 في الصين. والآن، قدمت سيارة شيفروليه ماليبو إكس إل سبيشال إديشن 2022. وهي سيارة الذكرى السنوية الـ110 لعلامة جنرال موتورز باسم 2022 Chevy Malibu XL Special Edition.

احتفالًا بهذه المناسبة العظيمة، تعاملت شيفروليه مع ماليبو ببعض اللمسات الرياضية التي تبرز الشكل الجذاب لهذه السيارة السيدان متوسطة الحجم، مع تكريم تراث السباق الغني لهذه العلامة التجارية.

يعتمد الإصدار الخاص من تشيفي ماليبو 2022 على مستوى القطع ريدلاين Redline الأفضل في فئته. ويضيف حزمة حصرية من الكربون الأسود تتضمن قولبة أكثر حدة للهيكل وتصميمًا أكثر قوة للمصد الأمامي.

في الخلف، تحصل ماليبو سبيشال إيدشن Special Edition على ناشر متوسط ​​المظهر، وجناح خلفي منتهي بمظهر كربوني.
التغيير الخارجي الأكثر وضوحًا هو الشريط الأسود الذي يمتد أسفل منتصف السيارة. مرايا أبواب شبيهة بالكربون ومجموعة عجلات مقاس 18 بوصة.
لتذكير المارة بأن هذه ليست سيارة ماليبو عادية، تزين لوحة الذكرى 110 على الرفارف الخلفية.

تحت غطاء المحرك، لا يخيب هذا الإصدار الخاص الآمال: محرك شيفروليه LSY رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني يولد 237 حصانًا وعزم دوران يبلغ 258 رطلاً، والذي يرسله إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي سلس من تسع سرعات.

سيتم تقديم 1100 فقط من سيارات شيفروليه ماليبو XL للجمهور الصيني (الذي اشترى بالفعل 870.000 سيارة ماليبو من الجيل التاسع) بسعر (حوالي 34500 دولار للواحدة). لا تتوقع أن تأتي هذه النسخة الرائعة المظهر إلى الولايات المتحدة.

شيفروليه ماليبو إكس إل سبيشال إديشن 2022.. إصدار الذكرى السنوية الـ110 للعلامة
شيفروليه ماليبو إكس إل سبيشال إديشن 2022.. إصدار الذكرى السنوية الـ110 للعلامة
شيفروليه ماليبو إكس إل سبيشال إديشن 2022.. إصدار الذكرى السنوية الـ110 للعلامة
شيفروليه ماليبو إكس إل سبيشال إديشن 2022.. إصدار الذكرى السنوية الـ110 للعلامة
شيفروليه ماليبو إكس إل سبيشال إديشن 2022.. إصدار الذكرى السنوية الـ110 للعلامة
شيفروليه ماليبو إكس إل سبيشال إديشن 2022.. إصدار الذكرى السنوية الـ110 للعلامة
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