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بالصور: «بي إم دبليو إكس بي 7» بمظهر رياضي جديد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يناير 2022, 03:07 مساء
بالصور: «بي إم دبليو إكس بي 7» بمظهر رياضي جديد
بي إم دبليو ألبينا إكس بي 7 تحصل على مظهر رياضي جديد ومظهر أكثر شراسة
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ظهرت سيارة بي إم دبليو إكس إم BMW XM الاختبارية لأول مرة، الشهر الماضي، بتصميم جريء يقسم عشاق وهواة علامة بي إم دبليو إم. ويبدو أن أول طراز مستقل من بي إم دبليو، منذ طرح طراز إم1 M1 الجذاب، سيكون ممثلًا في طراز إكس إم والمتطابق تقريب مع مفهوم إم1.
رغم ذلك، هناك سيارة عائلية إس يو في أخرى عالية الأداء من بي إم دبليو، قد تحظى بالأولوية لدى العملاء مع وضعها في منافسة قوية بين فئاتها بالسوق، ممثلة في سيارة ألبينا إكس بي 7 Alpina XB7.

استنادا إلى طراز إكس7 X7، تم إطلاق ألبينا إكس بي 7 من قبل بي إم دبليو لتملأ بشكل فعال فراغ إكس 7 إم، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».
مع الفرامل الأكبر ونظام العادم الرباعي، يبدو طراز إكس بي 7، بالفعل أكثر عدوانية من سيارات الدفع الرباعي القياسية.

منحت التغييرات الطفيفة مظهرًا رياضيًا جديدًا للسيارة، كما جعلت ألبينا إكس بي 7 ذات إطلالة أكثر شراسة.
إذ تزين لمسات من الكروم الأسود هيكل السيارة، في حين تم تلوين شارات بي إم دبليو الأمامية والخلفية، والشبكة بلون معتم.

إضافة إلى ذلك جرت إزالة العاكسات الأمامية والخلفية وتطابق لونها مع هيكل السيارة.
كما تم استبدال عجلات إكس بي7 XB7 القياسية مقاس 21 بوصة بعجلات فوسن سوداء لامعة مقاس 22 بوصة مع إطارات بيريلي سكوربيون.
تشمل التعديلات الأخرى طلاء سيراميك لحماية الطلاء والنوافذ الملونة، وكاميرا لوحة القيادة بدقة كيه 4K.

ومع ذلك، لم يتم إجراء أي تعديلات تحت الغطاء؛ إذ تتمتع السيارة بمحرك في V8 سعة 4.4 ليتر ينتج قوة 612 حصانا و820 نيوتن متر، بما يتجاوز قوة سيارة إكس 7 إم 50 آي، والتي تبلغ عن قوة 523 حصانا.

تحصل ألبينا إكس بي 7 على تحديث، كجزء من عملية شد الوجه في منتصف الدورة، سيتم تحديث السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرياضية بمصابيح أمامية معاد تصميمها.
من المقرر أن تحظى السيارة بشعبية كبيرة حيث كان الطلب مرتفعًا لدرجة أن إكس بي 7 XB7 بيعت كامل وحداتها للعام 2020.

بي إم دبليو ألبينا إكس بي 7 تحصل على مظهر رياضي جديد ومظهر أكثر شراسة
بي إم دبليو ألبينا إكس بي 7 تحصل على مظهر رياضي جديد ومظهر أكثر شراسة
بي إم دبليو ألبينا إكس بي 7 تحصل على مظهر رياضي جديد ومظهر أكثر شراسة
بي إم دبليو ألبينا إكس بي 7 تحصل على مظهر رياضي جديد ومظهر أكثر شراسة
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