بالفيديو: هيونداي تطرح أحدث سياراتها العائلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يناير 2022, 01:15 مساء
تأتي المركبة الجديدة بهيكل ميني فان انسيابي طوله 5 أمتار و25 سنتيمترا (الإنترنت)

أعلنت شركة «هيونداي» نيتها طرح سيارة «Staria» العائلية الجديدة في عدة أسواق عالمية لتحل محل مركبات H1 الشهيرة.

وتأتي المركبة بهيكل ميني فان انسيابي طوله 5 أمتار و25 سنتيمترا، بعرض 199 سم وارتفاع 199 سم، وتتميز بتصميم فريد للمصابيح الأمامية والخلفية وكشافات الضباب، وفق «روسيا اليوم».

ولم يقتصر التميز على الشكل الخارجي لهذه السيارة بل وصل إلى داخليتها أيضا إذ حصلت على قمرة واسعة وعصرية التصميم توفر للركاب أفضل معايير والرفاهية، وزودت القمرة بمقاعد جلدية مريحة أما واجهة القيادة فجهزت بشاشة لمسية كبيرة يمكن من خلالها التحكم بمعظم تقنيات المركبة، إضافة إلى شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وجُهزت السيارة بعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية لركنها بشكل آمن، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث على الطرقات.

وجاءت نسخ Staria بعدة أنواع من المحركات، محركات ديزل توربينية بسعة 2.2 لتر بعزم 177 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 3.5 لتر وعزم 249 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات.

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