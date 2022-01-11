نسخة معدلة من سيارة «جيمني» الشهيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 12:30 مساء
اليابان تعدل «جيمني» (الإنترنت)

تطور شركة سوزوكي اليابانية نسخا جديدة معدلة من سياراتها الشهيرة «جيمني» (Jimny).

وبالنظر للصور المسربة للسيارات المنتظرة، يمكن أن نلاحظ أنها ستحصل على هياكل أطول من تلك الموجودة في مركبات «جيمني» الحالية، كما ستجهز هياكلها بخمسة أبواب بدلا من 3، وستزود بصف آخر من المقاعد يتسع لراكبين إضافيين، وفق ما نقل «روسيا اليوم» عن «موتو ون».

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن طلابا من معهد «Nihon Automotive Technology School» يشاركون في مشروع تصميم السيارة الجديدة وتعديلها نظرا للخبرة التي اكتسبها هذا المعهد من خلال مشاركته في تصميم وتعديل العديد من السيارات الصغيرة العادية منها والكهربائية، وأن هيكل السيارة الجديدة سيكون أطول بنحو 40 سم تقريبا من هياكل «جيمني» الحالية.

ومن المفترض أن تحصل هذه السيارات على نظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

كما يتوقع أن تطلق منها نسخ بمحركات اقتصادية بسعة 1.2 لتر ونسخ أخرى بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية وأتوماتيكية بخمس سرعات.

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