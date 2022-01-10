بالفيديو: كل ما تحتاج معرفته عن جيب «رانجلر روبيكون»

شاهدوا قدرات جيب رانجلر روبيكون 392 مع محرك 8 أسطوانات

أطلقت شركة جيب سيارتها الجبارة من طراز جيب رانجلر روبيكون 392 بمحرك V8 لعشاق القيادة على الطرقات الوعرة في الشرق الأوسط التواقين لاختبار الأداء الأسطوري المذهل للسيارة وتجربة مستوى جديد من الأداء، وهو ما ستشاهدونه في الفيديو المرفق وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

قوة الذروة والكثير من عزم الدوران

تُمثّل إضافة محرك سعة 6.4 لتر (392 بوصة مكعبة) المرة الأولى منذ ما يقرب من 40 عامًا التي يكون فيها محرك V8 خيار مصنع لسيارة رانجلر. كما أن ضبط المحرك خصيصًا لسيارة جيب رانجلر روبيكون 392 مع مغرفة غطاء المحرك الوظيفية، يُصنّف المحرك بقوة 470 حصاناً و470 رطلاً – قدم (637 نيوتن متر) من عزم الدوران.

وبالنظر إلى أهميتها بالنسبة للأداء على الطرق المعبدة والوعرة، فإن ما يقرب من 75 في المئة من ذروة عزم دوران رانجلر روبيكون 392 يتوفر أعلى من سرعة تباطؤ المحرك، حيث تُسهم هذه النقطة في توليد أداء مثير وتسمح بتسارع قدره 4.5 ثانية من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة (0-96 كم/ ساعة) أو القدرة على التعامل مع المنحدرات الشديدة.

علاوةً على ذلك، تتحول تقنية توفير الوقود مع إلغاء تنشيط الأسطوانة بسلاسة إلى وضع رباعي الأسطوانات سلس وموفر للوقود عندما تكون أحمال المحرك خفيفة، مثل السير على الطريق السريع.

كما تحافظ المضخة عالية الأداء المُثبَّتة على الخزان على تزويد محرك V8 بالوقود حتى في أصعب الظروف. وتغذي مغرفة غطاء المحرك الوظيفية محرك رانجلر روبيكون 392 بهواء خارجي بارد وأكثر كثافة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء.

وفي حال أصبحت مغرفة غطاء المحرك الوظيفية لسيارة رانجلر روبيكون 392 مغطاة بالثلج/ الوحل/ الطمي، فإن مسار الهواء الثانوي داخل هيكل غطاء المحرك يغذي المحرك، مما يُعطى القدرة لسيارة رانجلر روبيكون 392 على الوصول إلى السرعة القصوى حتى مع وجود مسار هواء أولي مغلق تمامًا.

كما يُعتبر العادم النشط مزدوج النمط قياسيًا لتقديم صوت مبهج لا لبس فيه؛ حيث يتم تعشيق النظام تلقائيًا، ويفتح الصمامات في نظام العادم تحت أحمال المحرك الأعلى لتقليل ضغط العادم الخلفي. كذلك يمكن للسائق أيضًا تنشيط النظام بضغطة زر. وينتهي نظام العادم مزدوج الأنابيب بعادم رباعي فريد من نوعه.

مصمّمة لأعلى أداء

يُوفّر ناقل الحركة الأوتوماتيكي TorqueFlite 8HP 75 من ثماني سرعات وسعة عزم الدوران العالية تغييرات سريعة ومحكمة في التروس أثناء ظروف القيادة العادية وظروف الأداء. كما يتيح ناقل الحركة هذا للسائق إمكانية تغيير السرعات من خلال مفاتيح نقل الحركة الجديدة المصنوعة من الألمنيوم والمثبتة على عجلة القيادة، وهي الأولى من نوعها في سيارة جيب رانجلر.

يُضاف إلى ذلك أن ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذا الثماني سرعات الإلكتروني بالكامل يتميز بالقدرة على تغيير خريطة ناقل الحركة أثناء السير. حيث يعتمد برنامج النقل المتطور على العديد من معلمات الإدخال لتحديد ظروف القيادة المناسبة وضبط نمط النقل استجابةً لذلك. والنتيجة هي النقل التلقائي المتوافق بشكل مثالي مع متطلبات الأداء لأي طلب قيادة تقريباً.

كما توفر نسب تروس ناقل الحركة الاستجابة الصحيحة في الوقت المناسب، بدءًا من الزحف فوق العوائق الموجودة على الطريق وحتى توصيل الطاقة بسلاسة بسرعات الطرق السريعة.

إطار متين لأقوى رانجلر على الإطلاق

يشتمل هيكل جيب رانجلر روبيكون 392 على سكك إطار مطورة، وأذرع تحكم علوية أمامية، ومفاتيح توجيه من الحديد المصبوب للاستفادة الكاملة من قوة وعزم دوران رانجلر روبيكون 392. كما تعمل مكابح الخدمة الشاقة على إيقاف رانجلر روبيكون 392 بشكل ثابت بغض النظر عن التضاريس.

علاوةً على ذلك، تنساب براعة رانجلر روبيكون 392 على الطرق الوعرة من مسارها العريض ومحاور Dana 44 الأمامية والخلفية للخدمة الشاقة مع أنابيب محاور أكثر سمكًا وتروس تفاضلية للقفل الإلكتروني Tru-Lok. كما يعمل فصل قضيب التأرجح الأمامي بشكل إلكتروني على زيادة سرعة نظام التعليق إلى أقصى حد في أكثر ظروف الطرق الوعرة تطلباً.

وبهدف تعزيز نظام التعليق الأمامي والخلفي المثبت في جيب رانجلر، تتميز سيارة رانجلر روبيكون 392 برفعها 2 بوصة (5 سم) في المصنع، وهي مزودة بصدامات أحادية الأنبوب من الألومنيوم عالية الأداء من طراز FOX لزيادة التحكم والراحة.

شاهدوا قدرات جيب رانجلر روبيكون 392 مع محرك 8 أسطوانات