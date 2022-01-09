بالصور: سيارة تغير لونها من «بي إم دبليو»

بي إم دبليو آي إكس فلو.. سيارة تغيّر لونها بضغطة زر عبر تقنية الحبر الإلكتروني

كشفت علامة بي إم دبليو BMW لأول مرة مفهوم سيارة آي إكس فلو iX Flow، المزودة بتقنية الحبر الكهربائي الكهرومغناطيسية إي -إينك «e-Ink» والتي تسمح بتغيير الألوان من الأسود إلى الأبيض أو الجمع بين الأسود والأبيض في مشهد جذاب من الرسومات المثيرة عبر سطح جسم السيارة الخارجي.



ويأتي طراز آي إكس فلو مستوحى من الكروس أوفر آي إكس الكهربائية، التي كشفت عنها بي إم دبليو لأول مرة في العام 2021 وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».



فالسيارة تعبر عن شخصيتك ليس من الداخل ولكن من الخارج أيضًا عبر تقنية حديثة مذهلة، كما أنها تمتلك القدرة على تغيير لونها من القاتم إلى المضيء أثناء القيادة في درجات حرارة عالية، ما من شأنه أن يساعد في الكفاءة والتنظيم الحراري داخل السيارة.



عملت بي إم دبليو مع شركة إي- إينك لتطوير التطبيق الخاص بالمركبات، والتي تأسست في العام 1997، وطورت إي – إينك التكنولوجيا المستخدمة في أجهزة قراءة الشاشات التجارية لماركات مثل سوني وأمازون.



يعمل تطبيق بي إم دبليو للحبر الإلكتروني من خلال غلاف مصمم لتغطية كامل جسم السيارة الرياضية متعددة الإستخدامات.



إذ يحتوي الغلاف على أصباغ لونية مختلفة، وعندما يتم تحفيزها بواسطة إشارات كهربائية متباينة، فإنها سترتفع إلى سطح الجلد، لتؤدي دورها في تغيير لون السيارة الخارجي بكبسة زر.



التحدي هنا كما تؤكد بي إم دبليو، ليس في التكنولوجيا المبتكرة بقدر ما هو كيفية تطبيقها على السيارة بفاعلية



ويكمن الشيء المميز في تصميم السيارة المذهلة هو آلية تشكيلها على شكل سطح ثلاثي الأبعاد، لذا فهي تقطع بالليزر إلى شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد لتبدو بمظهر ساحر ومذهل.

إذ تستخدم سيارة بي إم دبليو آي إكس فلو قطعا من التفاف الجسم ليعانق منحنيات السيارة، وعندما يتم تحفيزها بواسطة الإشارات الكهربائية، فإن تقنية «الرحلان الكهربي»- ما يعرف بحركة الجسيمات- تجلب أصباغا لونية مختلفة على السطح، مما يجعلها تأخذ اللون المفضل على الفور.



تقنية تغيير اللون في آي إكس تعد جزءًا من خطة المجموعة لتطوير منتجات «تركز على الإنسان» وتحفز جميع الحواس لديه، كما تؤكد بي إم دبليو أنها ستنفق 30 مليار يورو (34 مليار دولار) على التقنيات الموجهة نحو المستقبل بحلول العام 2025.



فيما أعلنت بي إم دبليو عن تقنية إي – إينك بالتزامن مع انطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس.



كانت الشركة قد خططت لبرنامج كامل من الأحداث في المعرض التكنولوجي السنوي لكنها ألغيت لصالح الكشف الافتراضي المذهل، وسط ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.



كما تخلت مرسيدس-بنز عن خططها لحضور المؤتمر، مثلما فعلت أمازون وميتا ولينوفو، من بين آخرين.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها العلامة التجارية البالغة من العمر 105 أعوام نموذجا جديدا بالكامل في المعرض التقليدي للتكنولوجيا.



يعد الحبر الإلكتروني إحدى التقنيات الجديدة التي طورتها بي إم دبليو لإغراق المستخدمين في البيئات الرقمية المخصصة داخل وخارج سياراتهم.

بي إم دبليو آي إكس فلو.. سيارة تغيّر لونها بضغطة زر عبر تقنية الحبر الإلكتروني

بي إم دبليو آي إكس فلو.. سيارة تغيّر لونها بضغطة زر عبر تقنية الحبر الإلكتروني