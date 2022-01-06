بالفيديو: سيارة اقتصادية ورخيصة الثمن قريبا بالأسواق العالمية

حصلت هذه المركبة على صفين من المقاعد يتسعان لأربعة ركاب (أرشيفية: الإنترنت)

أزاحت شركة «Wuling» الستار عن سيارتها الصغيرة الجديدة التي طورتها لتكون منافسًا قويًا في عالم المركبات الكهربائية.

وتأتي سيارة «Dongfeng Fengguang Mini EV» الجديدة بهيكل أنيق التصميم مجهز بمصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED، وجاء الهيكل بطول مترين و99 سنتيمترًا، بعرض 149 سنتيمترًا، وارتفاع 164 سنتيمترًا، أما المسافة بين محوري العجلات فيه فـ196 سنتيمترًا، وزودت المركبة أيضًا بعجلات ذات تصميم فريد بمقاس 12 إنشا، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت هذه المركبة على صفين من المقاعد يتسعان لأربعة ركاب، ويمكن طي الصف الخلفي منهما لجعل صندوق الأمتعة أكثر سعة، أما واجهة القيادة فخلت تقريبًا من الأزرار التقليدية واستعيض عنها بشاشة لمسية مميزة موضوعة قبالة السائق.

وزودت «Wuling» هذه السيارة بحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات خلفية لتسهيل ركنها في الأماكن الضيقة، كما جهزتها بمحرك كهربائي صديق للبيئة يولد عزما يعادل 34 حصانًا.

ومن المتوقع أن تُطرح السيارة رسميًا في الأسواق العالمية مطلع 2022، وبأسعار منافسة جدا تبدأ من 8000 دولار تقريبًا.