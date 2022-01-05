كم يبلغ سعر الإصدار الخاص من سوبارو كروستريك؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 03:55 مساء
سوبارو كروستريك.. إصدار خاص بتصميم أكثر أناقة (الإنترنت)

أطلقت سوبارو «Subaru» إصدارا خاصا من طراز كروستريك «Crosstrek»، سيارة الدفع الرباعي الرائدة، احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة للعلامة التجارية. يتمتع الإصدار الخاص بتصميم جذاب محسن، إضافة لمزيد من التجهيزات القياسية.

تعد سوبارو كروستريك واحدة من أكثر نماذج السيارات اليابانية التي تحظى بالشعبية لدى الولايات المتحدة بفضل قدراتها المثيرة على الطرقات الوعرة وتصميمها الأنيق، كما ترجع شعبيتها أيضا إلى طرحها بأسعار معقولة للعملاء وذلك وفقا لموقع «موتور وان».

تلقت سوبارو كروستريك تحديثا على مستويين للعام 2021، وذلك عبر منحها تصميما متجددا جذابا، مع تزويدها بمحرك أكبر سعة بنحو 2.5 لتر من طراز«بوكسر فور».

فبينما تحتفل سوبارو بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس كروستريك في اليابان، حيث تم بيعها باسم سوبارو إكس في XV بطراز إصدار خاص جديد.

تتمتع فئة إكس في XV التذكارية، التي أطلق عليها اسم «إصدار الطراز المتقدم»، بشبكها الأمامي الجذاب، وواقي المصد الأمامي، ومرايا الأبواب المميزة، والجناح الخلفي المطلي باللون الرمادي المعدني المتباين.

جرى تزويد السيارة بعجلات حصرية من الألمنيوم مقاس 18 بوصة مطلية باللون المعدني الداكن.
في المقصورة الداخلية زُينت المقاعد بجلد صناعي رمادي مع درزات متباينة باللون الأصفر، بينما تتميز عجلة القيادة بجلد حقيقي وخياطة بلون أصفر متباين.

يأتي طراز الإصدار المتقدم من إكس في مزودًا بحزمة أمان آي سايت سفيتي بلاس من سوبارو، إلى جانب نظام الكشف عن السيارة الخلفية وشاشة عرض أمامية وجانبية.
من المقرر بيع الإصدار الخاص من سوبارو إكس في XV باليابان بسعر 2915000 ين وهو ما يعادل (25.538 دولار أميركي).
إضافة إلى ذلك، تشتمل سوبارو إكس في XV الآن على مقاعد قماشية أمامية مُدفأة كتجهيزات قياسية.

ويتوفر خيار طلاء جديد من الياقوت الأزرق اللؤلؤي للطراز المزود بمحرك سعة 1.6 لتر في اليابان.

يبدأ سعر سوبارو كروستريك 2022 من 22.445 دولارا.

سوبارو كروستريك.. إصدار خاص بتصميم أكثر أناقة (الإنترنت)
سوبارو كروستريك.. إصدار خاص بتصميم أكثر أناقة (الإنترنت)
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