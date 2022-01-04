بالفيديو: جديد ميتسوبيشي إكسباندر 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 03:38 مساء
مراجعة لمواصفات سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2021 (الإنترنت)

في تجربة جديدة مع الصانع الياباني نقدم إليكم مراجعة مواصفات سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2021 بشخصيتها الجديدة
تم الكشف عن ميتسوبيشي إكسباندر Mitsubishi Xpander في الأصل في العام 2017 كسيارة كروس أوفر متعددة الأغراض، وقد تلقت تحديثات بصرية وتكنولوجية وميكانيكية وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

تتميز ميتسوبيشي إكسباندر 2021 بتصميم جديد للشبك الأمامي والارتفاع نسبيا عن الأرض والمصابيح الجانبية التي تتماشى مع الشبك الأمامي، أما من الجهة الخلفية تمتد المصابيح من العمود وتصل إلى الصندوق الخلفي، والمصد الخلفي يتوفر بلونين ويتوسطهم مصباح الضباب باللون الأحمر.

الإكسباندر 2021 تتوفر بثلاث صفوف من المقاعد مع مساحة مقبولة للتخزين ويتميز التصميم الداخلي بالبساطة والجمال، نلاحظ العدادات التقليدية أمام السائق والمقود مع أزرار التحكم وشاشة بالوسط مع أزار التحكم بالمكيف، كما نلاحظ أماكن للتخزين ذكية وبالكونسول تتوفر عدة أماكن لوضع عدة أغراض صغيرة.

الكراسي مكسوة بالقماش ومريحة والمساحة داخل إكسباندر جيدة جدا بالصف الثاني وحتى بالصف الثالث وطريقة الدخول والخروج سهلة وإذا تم طي المقاعد بالكامل تتوفر مساحة ممتازة للتحميل وهذا جيد جدًا لسيارة من هذه الفئة. كما نلاحظ المكيف بالجهة الخلفية على السقف مع زر للتحكم.

زودت ميتسوبيشي إكسباندر 2021 بمحرك من 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي يولد قدرة حصانية تصل إلى 103 أحصنة مع عزم دوران 141 نيوتن متر موصول بعلبة غيارات من 4 سرعات أتوماتيكية.

قامت ميتسوبيشي أيضًا بتحسين صلابة التعليق الأمامي مع إضافة ممتصات صدمات خلفية أكبر وصمامات عالية الأداء في كلا المحورين لقيادة أكثر راحة.

وتتميز أجهزة التعليق بأنها طرية ومريحة على الطرقات المرصوفة بالأحجار وحتى المطبات والطرقات غير المستوية.

بين العامين 2017 و 2021، باعت ميتسوبيشي 372.000 وحدة من إكسباندر في مناطق أسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأفريقيا.

يبدأ سعر الإكسباندر 2021 من 59 ألف درهم إماراتي وتختلف بحسب المواصفات التي يطلبها الوكلاء.

 

مراجعة لمواصفات سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2021 (الإنترنت)
مراجعة لمواصفات سيارة ميتسوبيشي إكسباندر 2021 (الإنترنت)
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