بالفيديو: علامات تلف فلتر هواء سيارتك

فلتر الهواء هو الحاجز الرئيسي الذي يمنع دخول الغبار والأتربة إلى محرك سيارتك (الإنترنت)

يعد فلتر الهواء هو الحاجز الرئيسي الذي يمنع دخول الغبار والأتربة والأوساخ والحشرات إلى محرك سيارتك، حيث إن الهواء الذي يدخل إلى المحرك لكي يختلط بالوقود من أجل عملية الاحتراق يجب أن يكون نظيفا لضمان حدوث احتراق طبيعي والإبقاء على المحرك يعمل بقدرته التشغيلية الصحيحة.

يساعد فلتر الهواء النظيف محرك سيارتك على الأداء بشكل أفضل وفي السيارات الأحدث يمكن أن يزيد التسارع بنسبة تصل إلى أحد عشر في المئة لذلك تحتاج للحفاظ عليه في أفضل حالاته.

للحفاظ على جودة أداء سيارتك لذلك نقدم اليك بالفيديو العلامات التي تدلك على ضرورة تغيير فلتر الهواء وذلك وفقا لموقع «تيربو العرب».