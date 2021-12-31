كهربائية اقتصادية تغزو أسواق العالم في 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 12:12 مساء
شركة «Wuling» تطور سيارة اقتصادية ورخيصة الثمن (الإنترنت)

طورت شركة «Wuling» سيارة صغيرة، يتوقع أن تكون منافسا قويا في عالم المركبات الكهربائية، كما أنها تتميز بالسعر الاقتصادي.

وتأتي سيارة Dongfeng Fengguang Mini EV الجديدة بهيكل أنيق التصميم مجهز بمصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED، وجاء الهيكل بطول مترين و99 سنتيمترا، بعرض 149 سم، وارتفاع 164 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فيه فـ 196 سم، وزودت المركبة أيضا بعجلات ذات تصميم فريد بمقاس 12 إنشا، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت هذه المركبة على صفين من المقاعد يتسعان لأربعة ركاب، ويمكن طي الصف الخلفي منهما لجعل صندوق الأمتعة أكثر سعة، أما واجهة القيادة فخلت تقريبا من الأزرار التقليدية واستعيض عنها بشاشة لمسية مميزة موضوعة قبالة السائق.

وزودت «Wuling» هذه السيارة بحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات خلفية لتسهيل ركنها في الأماكن الضيقة، كما جهزتها بمحرك كهربائي صديق للبيئة يولد عزما يعادل 34 حصانا.

ومن المتوقع أن تطرح السيارة رسميا في الأسواق العالمية مطلع 2022، وبأسعار منافسة جدا تبدأ من 8000 دولار تقريبا.

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