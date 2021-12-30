رسائل بيئية إلزامية مع إعلانات السيارات في فرنسا

حافلة نقل مشترك في مدينة رين غرب فرنسا، 6 يناير 2019 (أ ف ب)

سيتعين على معدي إعلانات السيارات في فرنسا إرفاقها برسائل تروّج للحركة الجسدية والنقل التشاركي ووسائل النقل العام اعتبارًا من الأول من مارس، عملًا بنموذج معتمد منذ سنة 2007 يفرض على إعلانات الأغذية أن ترفق برسائل تروج لأهمية الأكل الصحي.

وأوضحت وزارة الانتقال البيئي في مذكرة نشرتها الجريدة الرسمية الفرنسية، الأربعاء، أن الإعلانات للمركبات العاملة بالمحركات يجب أن تُرفق برسائل مفادها «للمسافات القصيرة، يُفضّل التنقل مشيا أو على الدراجة الهوائية»، أو«فكّروا باعتماد النقل التشاركي» أو «استخدموا وسائل النقل المشترك لتنقلاتكم اليومية»، وفق «فرانس برس».

وفي حال التخلف عن الالتزام بهذا الشرط الجديد، يوجّه تحذير إلى المعلن المعني الذي قد يواجه بعدها احتمال فرض غرامة تصل إلى 50 ألف يورو عن كل عرض، بحسب النص المنشور في الجريدة الرسمية.

واعتبارًا من الأول من مارس 2022، سيتعين على مصنعي السيارات أيضًا إدراج الفئة التي تنتمي إليها المركبة المعلن عنها على صعيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ووُضع هذا التصور سنة 2020 كحل يلبي بالحد الأدنى مطالب تنادي بها منظمات بيئية غير حكومية منذ سنوات باتجاه منع كامل لإعلانات السيارات التي تستحوذ على نسبة كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل.

وستصبح الإعلانات للمركبات الأكثر تلويثًا (أكثر من 123 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر)، محظورة بالكامل اعتبارًا من 2028، لتهيئة المستهلكين على الانتهاء من المحركات الحرارية بحلول العام 2035 بموجب اقتراح من المفوضية الأوروبية.