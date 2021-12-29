بالصور: إليك سعر سوزوكي «إس إكس 4» 2022

سوزوكي إس كروس 2022.. تصميم أكثر جرأة مع مزيد من تقنيات السلامة (الإنترنت)

كشفت سوزوكي سيارة إس كروس «SX4 S-Cross» الجديدة كليا لعام 2022 بتصميم جديد وتكنولوجيا حديثة ومحرك هجين ومستوى أعلى من المعدات القياسية.

تدخل السيارة إلى جيلها الثاني بتصميم أكبر حجما يتميز بخطوط أكثر سلاسة وأقواس عجلات أكبر. لها واجهة أمامية جديدة مع خط غطاء محرك مرتفع وشبكة سوداء، بالإضافة إلى جناح خلفي مدمج وقضبان سقف.

تقول سوزوكي إن التصميم الجديد يعني أن السيارة لديها الآن مساحة داخلية أكثر اتساعا وتنوعا، فضلا عن تحسين السلامة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

جرى تطوير محرك «Boosterjet» مع روح سوزوكي المتمثلة في تقليل الوزن والحجم مع استجابة إضافية وإيصال سلس للطاقة لتحقيق الخصائص التي تشتهر بها محركات سوزوكي.

وطور المحرك سعة 1.4 لتر بشكل أكبر في عام 2020 من خلال تقديم نفس المستوى من القوة وعزم الدوران لمحرك بسعة 2.0 لتر، فإنه يوفر قيادة سهلة ومتعة قيادة حقيقية.

يوفر المحرك سعة 1.4 لتر مزايا قوية في الأداء أيضا مع وقت تسارع من 0 إلى 62 ميل في الساعة خلال 9.5 ثانية (طرز 2WD) لكل من ناقل الحركة اليدوي والأوتوماتيكي وسرعة قصوى (حيثما يُسمح بذلك) تبلغ 118 ميلا في الساعة.

يعتبر نظام سوزوكي 48 فولت خفيف الوزن ويتكون من بطارية ليثيوم أيون ومولدات تشغيل متكاملة (تُعرف باسم ISG) ومحول 48 فولت إلى 12 فولت (DC / DC) لمكونات الطاقة التي تتطلب جهدا أقل بما في ذلك الأضواء والصوت وتكييف الهواء.

يعمل «ISG» كمولد ومحرك بدء، ويدار بالحزام ويساعد محرك البنزين أثناء إقلاع السيارة للحصول على مستوى أعلى من عزم الدوران مع 235 نيوتن متر متاح من 2000 دورة في الدقيقة وحتى 3000 دورة في الدقيقة.

سيتوفر مستويان من المواصفات: «Motion» بسعر 32.241 دولار وUltra بسعر 40000 دولار.

تم تجهيز طرازات الدرجة الأولى بنظام «Allgrip 4WD» من سوزوكي مع أربعة أوضاع قابلة للاختيار بشكل قياسي، في حين يمكن ترقية علبة التروس اليدوية بست سرعات إلى أوتوماتيكي بست سرعات.

تتميز «Motion» بعجلات معدنية مقاس 17 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7.0 بوصة للمعلومات والترفيه، ومقاعد أمامية مُدفأة، ونظام تحكم مناخي ثنائي المنطقة، ومصابيح أمامية «LED»، و«Apple CarPlay »و«Android Auto»، ونظام الدخول من دون مفتاح، والتحكم في المناخ ثنائي المنطقة بشكل قياسي.

يجري أيضا تضمين العديد من أنظمة مساعدة السائق بشكل قياسي، بما في ذلك التعرف على إشارات المرور، والتحكم التكيفي في التطواف، ومراقبة النقاط العمياء وأجهزة استشعار وقوف السيارات الأمامية والخلفية.

تكتسب موديلات «Ultra» شاشة تعمل باللمس مقاس 9.0 بوصات وملاحة عبر الأقمار الصناعية وتنجيد جلدي للمقاعد وفتحة سقف بانورامية وكاميرا انتظار 360 درجة.

يمكن للمشترين الاختيار من بين ستة ألوان للطلاء الخارجي: أبيض صلب، رمادي معدني تيتان، أحمر نشط، أزرق كروي، أسود كوني، فضي حريري.

سوزوكي إس كروس 2022.. تصميم أكثر جرأة مع مزيد من تقنيات السلامة (الإنترنت)

سوزوكي إس كروس 2022.. تصميم أكثر جرأة مع مزيد من تقنيات السلامة (الإنترنت)

سوزوكي إس كروس 2022.. تصميم أكثر جرأة مع مزيد من تقنيات السلامة (الإنترنت)