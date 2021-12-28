تعرف على مميزات بوغاتي شيرون

أهم المواصفات المتوفرة في سيارة بوغاتي شيرون الفاخرة (الإنترنت)

نقدم لكم في سطور أهم المواصفات المتوفرة في سيارة بوغاتي شيرون، والتي تنتمي إلى شريحة السيارات الفاخرة، والخارقة تعرفوا عليها معنا.

صُممت السيارة بأسلوب رياضي؛ مما جعلها تستحوذ على اهتمام الكثيرين من محبي السيارات الرياضية، كما جاءت السيارة بتصميم شبابي يحتوي على قدرٍ من الجاذبية.

ومن ناحية أخرى، تميزت سيارة بوغاتي شيرون باحتوائها على باقة من التجهيزات الخارجية التي تعكس عليها طابع فخم، ما يجعلها تحصد مبيعات جيدة على مدار سنوات إنتاجها من شركة بوغاتي العالمية.

وتأتي سيارة بوغاتي شيرون بباقة من الأنظمة التكنولوجية الحديثة التي توفر للعميل الرفاهية والراحة في أثناء القيادة، إلى جانب احتوائها على باقة من التجهيزات والكماليات المتعلقة بأنظمة القيادة الداخلية.

واهتم الصانع بوغاتي بتعزيز السيارة بأفضل عوامل الأمان التي تسهم في تعزيز حماية السائق والركاب، في أثناء القيادة على الطريق، هذا إلى جانب منظومة الأداء الخارقة، التي ترفع من مستوى الأدرينالين لدى سائقيها.

وتستمتد بوغاتي قوتها من موتور مكون من 16 أسطوانة، وبسعة لتريه وصلت إلى 8000 سي سي، وهي تتسرع من نقطة الثبات إلى السرعة التي تصل إلى 100 كيلو متر/ الساعة الواحدة في غضون دقائق معدودة.

علمًا بأن السيارة حطمت رقم قياسي في السرعة، فهي وصلت إلى 414 ألف كيلو متر/ الساعة الواحدة، وذلك خلال تجربة القيادة الخاصة بالسائق الذي جاب بها شوارع ألمانيا.

كما حصلت السيارة على باقة رائعة ن عوامل الأمان والسلامة التي تمنح العميل أفضل تجربة قيادة على الإطلاق، علمًا أن السيارة توفرت بأنظمة السلامة التالية:

وتأتي بوغاتي شيرون بـ حساسات ركن خلفية وأمامية.

إضافة إلى وجود نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، مع نظام مساعد على توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا.

بينما حصلت السيارة على كاميرا خلفية وأمامية لمراقبة حركة الطريق في أثناء القيادة.

ويمكنك الشعور بالأجسام المحيطة بالسيارة، من خلال منظومة الحساسات الأمامية والخلفية التي تحظى بها سيارة بوغاتي شيرون.

إلى جانب وجود الوسائد الهوائية للسائق والركاب.

هذا المحتوى من تيربو العرب

أهم المواصفات المتوفرة في سيارة بوغاتي شيرون الفاخرة (الإنترنت)