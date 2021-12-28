بالفيديو: مزيد من المميزات لأيقونة «بي إم دبليو»

«بي إم دبليو» تطور أيقونتها x4 بمزيد من المميزات (الإنترنت)

نقدم إليكم بالفيديو والصور مميزات سيارة بي إم دبليو X4 إم كومبتيشن النسخة المجددة «فيس ليفت»؛ للتعرف بشكل أكثر تفصيلاً على التغييرات التي حصلت عليها سيارة بي إم دبليو إكس 4.

قامت شركة صناعة السيارات الألمانية «بي إم دبليو» بإعطاء سيارة بي إم دبليو X4 المجددة إصلاحًا شاملًا في قسم التصميم مع إضافة تقنيات وميزات جديدة.

التغيرات وإن كانت تبدو بسيطة إلا أنها أحدثت تغييرا كبيرا بالشكل الخارجي حيث صارت المصابيح أرفع مع إعادة تصميم للمصد مع فتحات الهواء وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

ويظهر اللون الأسود على الشبك الأمامي، وهي مزودة بحزمة إم بيرفورمانس. مع عجلات جديدة باللون الأسود مقاس 21 إنشا، والمرايا صارت بألياف الكربون.

السيارة من فئة الدفع الرباعي الكوبيه مع انحدار للسقف وجناح على الزجاج الخلفي بتصميم جديد. وكذلك شفرة ألياف الكربون على الصندوق من الخلف، وشعار إم كومبيشتن والتسويد الذي يحيط بالسيارة يدل على هذا الشيء.

لكن التغيير الكبير صار على المصد الخلفي مع مشتت الهواء والعوادم المطلية باللون الأسود.

من الداخل تأتي سيارة بي إم دبليو إكس 4 إم مزودة بشاشة ديجيتال أمام السائق وشاشة بالوسط، وألياف الكربون تزين المقصورة والكراسي الرياضية مع الشعارات الموجودة عليها تبدو رائعة.

بي إم دبليو X4 إم على الرغم من انحدار السقف إلا أن المساحة داخل المقصورة بالصف الثاني تعتبر جيدة جداً حتى مع وجود 3 ركاب.

المحرك الذي يتوفر لسيارة بي إم دبليو إكس 4 إم هو من 6 أسطوانات بالطول مع توين توربو بقدرة حصانية 510 أحصنة وعزم دوران 650 نيوتن متر موصول بعلبة غيارات من 8 سرعات أوتوماتيكية مع دفع رباعي.

بالنسبة للتسارع تنطلق السيارة من 0 إلى 100 كلم/الساعة خلال 3.8 ثانية. ومع أن السيارة «فيس ليفت» لكنها الآن أسرع من النسخة السابقة بقليل.

«بي إم دبليو» تطور أيقونتها x4 بمزيد من المميزات (الإنترنت)

«بي إم دبليو» تطور أيقونتها x4 بمزيد من المميزات (الإنترنت)

«بي إم دبليو» تطور أيقونتها x4 بمزيد من المميزات (الإنترنت)

«بي إم دبليو» تطور أيقونتها x4 بمزيد من المميزات (الإنترنت)