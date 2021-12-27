أبطأ 3 سيارات جديدة اختُبرت في 2021

تويوتا كورولا كروس (الإنترنت)

أجرى فريق الاختبارات لدى موقع «caranddriver» الأميركي عدة تجارب قيادة على مجموعة من السيارات الجديدة على مستوى العالم لما يقرب من 200 مركبة مختلفة.

وتضمنت هذه الجولة، أبطأ ثلاث سيارات حيث استخدم الترتيب، أوقات ربع ميل ككسر التعادل بين المركبات التي تشترك في الوقت نفسه 60 ميلًا في الساعة.

تويوتا كورولا كروس: 9.2 ثانية

لم يتم بناء تويوتا كورولا كروس للسرعة؛ هذا واضح، حيث إنها هنا لتقديم نفس تجربة الملكية الموثوقة وإن لم تكن مثيرة التي يحبها عملاء Corolla المخلصون، ولكن في شكل كروس أوفر أكثر قبولا.

السعر كما جرى اختباره: 32170 دولارًا (السعر الأساسي: 24.710 دولارًا)

مجموعة نقل الحركة: 169 حصانًا 2.0 لتر مضمنة رباعية الدفع، ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار

الوزن: 3384 رطل

فولكس فاغن تيجوان: 9.1 ثانية

كونك أسرع من هوندا CR-V هو مستوى منخفض يجب ضبطه، ولكن بالنسبة لفولكس فاغن تيجوان ذات الدفع الرباعي التي اختبرناها في وقت سابق من هذا العام، لا يزال هذا الشريط ثانية كاملة بعيد المنال.

وبعد التحديث لعام 2022، لم تتلق «Tiguan» أي تعزيزات لتحسين الأداء، لكن المصابيح الأمامية الجديدة LED والشبكة الأمامية الرياضية تجعلها تبدو أكثر وضوحًا.

وعلى الرغم من صعودها إلى 60، تعد «Tiguan» من بين أفضل ثلاث سيارات كروس أوفر مدمجة، وذلك بفضل التحكم الجيد والتحكم في القيادة.

السعر كما جرى اختباره: 37790 دولارًا (السعر الأساسي: 37790 دولارًا)

مجموعة الحركة: 184 حصانًا ، ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات بسعة 2.0 ليتر مع شاحن توربيني

الوزن: 4005 رطل

نيسان سنترا SR:8.9 ثانية

نيسان سينترا SR هي أبطأ سيدان تم اختبرها هذا العام، ومع ذلك، يُحسب لها أنها متقدمة بنصف ثانية عن أبطأ السيارات من العام الماضي.

السعر كما جرى اختباره: 26.010 دولارًا (السعر الأساسي: 22،825 دولارًا)

مجموعة نقل الحركة: 149 حصانًا 2.0 لتر مضمنة رباعية الدفع ، ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار

الوزن: 3127 رطل

هذا المحتوى من تيربو العرب

فولكس فاغن تيجوان (الإنترنت)

نيسان سنترا (الإنترنت)