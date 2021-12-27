سيارة روسية تعمل بالكهرباء والغاز والهيدروجين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 01:01 مساء
شركة «ألماس – أنتاي» الروسية بصدد إطلاق سيارة تعمل بالكهرباء والغاز والهيدروجين (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «ألماس – أنتاي» الروسية المصنعة لمنظومات الدفاع الجوي «إس – 300» و«إس – 400» و«إس – 500» سيارة كروس كهربائية قادرة على السير إلى مسافة 400 كلم بشحنة كهربائية واحدة.
كما بمقدورها التسارع حتى 197 كلم/ ساعة.

ونشرت الشركة صورًا فوتوغرافية أولية لسيارتها الواعدة، وقال ناطق باسمها إن السيارة أُطلقت عليها تسمية «E-NEVA»، وذلك نقلًا عن موقع «روسيا اليوم».
وبلغ طول السيارة 4.5 متر، وسرعتها القصوى 197 كلم/ ساعة، وعزم الدوران 824 نيوتن/ متر، ما يسمح لها بالتسارع حتى 60 كلم/ ساعة خلال 2.7 ثانية.

ويمكن أن تسير السيارة إلى مسافة 463 مترًا دون أن تشحن بطارياتها. وتم تزويد صالونها بنظام مولتيميديا وشاشة على الزجاج الأمامي وشاشة لمسية بقطر 12 بوصة. وبلغ حجم صندوقها الخلفي 610 لترات.
وقد تكون السيارة هجينة مع استخدام الغاز الطبيعي والهيدروجين.
 

شركة «ألماس – أنتاي» الروسية بصدد إطلاق سيارة تعمل بالكهرباء والغاز والهيدروجين (أرشيفية: الإنترنت)
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سيارة روسية تعمل بالكهرباء والغاز والهيدروجين