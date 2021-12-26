بالفيديو: نسخة مطورة من «كيا Mohave»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 11:42 صباحا
جهزت هذه السيارة بأنظمة Kia Connect التي تمكن صاحبها من التحكم بها عن بعد (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت كيا بطرح نسخ معدلة جديدة من سيارات «Mohave»، زودتها بتقنيات وميزات متطورة.

من حيث المظهر الخارجي، حصلت السيارة الجديدة على بعض التعديلات مقارنة بمركبات «Mohave» التي طرحت مطلع العام الجاري؛ إذ زودت بمصابيح فيها عدسات وتقنيات LED حديثة تمنحها إضاءة ممتازة حتى بوجود الضباب الكثيف وذلك وفقًا لموقع «موتور ون».

وداخليًا، حصلت هذه السيارة على نظام مولتيميديا متطور، وشاشات لمسية كبيرة يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المركبة ومراقبة محيط الهيكل عبر الكاميرات والتحكم بأنظمة التوجيه عبر الأقمار الصناعية.

وجهزت هذه السيارة بأنظمة Kia Connect التي تمكن صاحبها من التحكم بها عن بعد عبر الهاتف الذكي، وعبر تطبيق الهاتف أيضًا يمكن تشغيل محرك السيارة عن بعد والتحكم بأقفال أبوابها ومنظومات التكييف ونظام تدفئة وتبريد المقاعد.

كما جهزت Mohave بعدة أنظمة قيادة لتجعل حركتها سلسة على مختلف الطرقات، وزودت بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرحها كيا بمحركات V6 بسعة 3.0 ليتر بعزم 249 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات.

 

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