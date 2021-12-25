«هواوي» تطلق سيارة كهربائية جديدة

شركة «هواوي» تدخل سباق السيارات الكهربائية في الصين وتنافس «تسلا»

بعد أقل من أسبوع من إعلان شركة نيو الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية أحدث منافساتها لشركة تسلا، دخلت هواوي المنافسة، حيث أصدرت تفاصيل حول سيارة بمواصفات تدعي أنها تغلبت على الموديل Y.

تشتهر شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا بمنتجات الاتصالات والهواتف الذكية، وتقول إنها لن تصنع السيارات بمفردها، لكنها كانت تعمل مع شركات صناعة السيارات في مجال تكنولوجيا السيارات مثل القيادة الذاتية.

قال ريتشارد يو، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي للأعمال الاستهلاكية، يوم الخميس في حفل إطلاق المنتجات الشتوي للشركة، إن السيارة الأولى التي تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS من هواوي ستكون Aito M5، وهي سيارة تعمل بالكهرباء والوقود.

من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في حوالي 20 فبراير بعد العام القمري الجديد، كما قال يو، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لوحدة حلول أعمال السيارات الذكية التابعة لهواوي.

تبدأ أسعار الدعم لـ Aito M5 من 250 ألف يوان (39.063 دولارًا)، هذا أقل من طراز Y من تسلا، والذي يبدأ بسعر يبدأ من 280.752 يوانا بعد الإعانات.

كشفت نيو عن تسليم سيارتها الكهربائية ET5 في سبتمبر بسعر يبدأ من 51.250 دولارًا مع الدعم المسبق، يبدأ سعر سيارة نيو ET7، المقرر تسليمها في مارس، من 448000 يوان.

زعم يو في عرضه الذي مدته ساعة واحدة أن Aito M5 يوفر ذروة قوة ونطاق قيادة أفضل من الطراز Y، ومع ذلك، على عكس سيارات تسلا، فإن Aito M5 لا يعمل بالكهرباء تمامًا لأنه يحتوي على خزان وقود لتوسيع نطاق القيادة عند نفاد طاقة البطارية.

مزايا Start-up Li Auto

يتميز Start-up Li Auto بميزة تمديد نطاق مماثلة تعمل بالوقود في Li One، وهو أحدث طراز يسرد سعرًا قدره 338000 يوان، دون دعم، تضمنت بعض الميزات العديدة الأخرى التي وصفها يو من زجاج مزدوج الطبقات عازل للصوت.

قال يو عبر الترجمة الإنجليزية للشركة لتصريحاته بلغة الماندرين: «ستعرف ما إذا كان الصوت ممتازًا أم لا»، «نحن قادرون على تقديم تجربة جودة» درجة المكتبة.



نظام التشغيل الخاص بشركة هواوي

Aito M5 هو النموذج الأول تحت العلامة التجارية Aito، والتي تعني «إضافة الذكاء إلى السيارات»، قال يو إنها جزء من شركة صناعة السيارات Seres، التي تضمنت سياراتها سابقًا مكونات هاواوي، ولكن ليس التصميم.

هذا المحتوى من تيربو العرب