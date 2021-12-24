استمع إلى سياراتك لتكتشف مشاكلها

صوت السيارة يشي ببعض الأعطال فيها (الإنترنت)

خروج بعض الأصوات من أجزاء في سيارتك لا يعني بأنك معرض للخطر المباشر، ولكن بكل تأكيد يتوجب عليك حجز أقرب موعد مع قسم الصيانة لإجراء الإصلاحات اللازمة.

ويمكننا بكل سهولة تمييز الصوت بمختلف مستوياته ومعرفة الأسباب لاتخاذ المناسب، وفق «عالم السيارات».

لذلك نقدم لكم بعض الشروحات المفيدة التي نشرت في أكثر من موقع للسيارات، لتساعدك في معرفة ما يحدث لسيارتك.

الصفير: حزام التوقيت أو الفرامل، فمن المحتمل أن يكون السير قد انزلق من مكانه أو يكون الصوت ناتجا من الفرامل المتآكلة.

الطنين: غالبا يكون صوت الطنين بسبب مداس إطار العجلات ويرجع ذلك إلى اهتراء كابح الصدمات، وفي حالة جاء صوت الطنين من جهة خزان البنزين فقد يعني ذلك أن مضخة الوقود أوشكت على التلف.

الخشخشة: غالبا يعود لارتخاء نظام العادم، وكذلك عندما يكون على اتصال طفيف بجزء آخر من السيارة مثل أسطوانة المكابح.

الطقطقة: السبب الرئيسي وراء صوت الطقطقة قد يكون خلل بعمود المقود الموجود بين صندوق التروس وعجلة القيادة.

القرقعة: السبب هنا يعود إلى أسطوانة الكلتش والذي تكمن مهمته في المحافظة على توازن السيارة وضمان سلاسة المحرك، الصوت الناتج هو دليل على اهترائها وتآكلها.

التصدع: زنبرك التعليق الذي يتراوح سمكه بين سنتيمتر واحد إلى 2 سنتميتر وهو سلك فولاذي مرن سهل التعرض للكسر، للتحقق من المشكلة اطلب أن ترفع سيارتك وإزالة إطاراتها ويفضل بأن يقوم بذلك ميكانيكي مختص.

الكشط: ربما هناك غصن شجرة تسحبه عن غير وعي تحت سيارتك ويقوم بالاحتكاك بعجلاتها أو أن المكابح اليدوية لا تزال نشطة أو تآكل كلي لنعل المكبح.

الاهتزاز: من الأرجح أن عجلات السيارة ليست متوازنة بالشكل الصحيح.