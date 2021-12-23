بالفيديو: «بيك آب» جديدة تتحدى مركبات «فورد» و«تويوتا»

حصلت هذه السيارة على مصابيح متطورة مجهزة بعدسات خاصة لتمنحها إضاءة ممتازة (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «Zhongxing Auto» الصينية مركبتها الجديدة التي طورتها لتنافس سيارات البيك آب الكبيرة من «فورد» و«تويوتا».

وتأتي سيارة «ZX Weishi 1949» الجديدة بهيكل شبيه نوعا ما بهياكل سيارات Ram الشهيرة من دودج، طوله 5 أمتار و39 سنتيمترا، عرضه 185 سنتيمترا، وارتفاعه 196 سنتيمترا، ومجهز بعجلات خاصة كبيرة وعريضة للسير على الطرق الوعرة، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت هذه السيارة على مصابيح متطورة مجهزة بعدسات خاصة لتمنحها إضاءة ممتازة، كما زودت بنظام دفع رباعي، وعدة أنظمة للقيادة تمكنها من الحركة بسلاسة على مختلف أنواع الطرق، فضلا عن حصولها على كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

أما قمرتها فحصلت على صفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، وجهزت واجهة القيادة فيها بنظام مولتيميديا متطور وشاشة لمسية كبيرة.

وستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، محركات ديزل توربينية بسعة 2.3 ليتر وعزم 163 حصانًا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 197 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.