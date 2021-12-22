تعرف على أول دراجة كهربائية من «دوكاتي»

دوكاتي تستعرض أول دراجة كهربائية من إنتاجها (أرشيفية: الإنترنت)

انتقلت دراجة «Ducati MotoE» إلى المسار للمرة الأولى في حلبة Misano World Circuit Marco Simoncelli، حيث أعلنت الاتفاقية مع «Dorna Sports» في أكتوبر.

واعتبارًا من موسم 2023، ستكون شركة «Borgo Panigale» المصنعة للدراجات النارية هي المورد الوحيد للدراجات النارية لكأس العالم FIM Enel MotoE ™، فئة الكهرباء لبطولة «MotoGP ™» العالمية.

وأفاد موقع «thepack» الألماني بأن النموذج الأولي للدراجة الكهربائية، الذي يحمل الاسم الرمزي «V21L»، هو نتيجة العمل المشترك لفريق Ducati Corse ومهندسي البحث والتطوير في Ducati، بقيادة روبرتو كان، مدير Ducati eMobility، ونقل إلى المسار الصحيح بواسطة Michele Pirro، المحترف رايدر ومتسابق اختبار دوكاتي منذ العام 2013، قام بتقييم الخصائص التقنية وإمكانات أول دراجة نارية كهربائية من دوكاتي.

وقال روبرتو كاني، مدير Ducati eMobility: «نحن نمر بلحظة غير عادية حقًا، فأجد صعوبة في تصديق أنها حقيقة ولا تزال ليست حلما! تعتبر أول سيارة دوكاتي الكهربائية على الحلبة استثنائية ليس فقط لتميزها ولكن أيضًا لنوع المهمة: تحدٍ لكل من أهداف أدائها وجداولها الزمنية القصيرة للغاية».

وأضاف كاني في تصريحاته: «لهذا السبب على وجه التحديد، كان عمل الفريق بأكمله المخصص للمشروع مذهلًا، ونتائج اليوم تسدد لنا الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة، نحن بالتأكيد لم ننتهِ بعد؛ في الواقع، نحن نعلم أن الطريق أمامنا لا يزال طويلًا جدًا، ولكن في غضون ذلك، وضعنا أول لبنة مهمة».

وقال ميشيل بيرو، متسابق اختبار دوكاتي: «كان اختبار النموذج الأولي للدراجات الكهربائية على الحلبة بمثابة إثارة كبيرة، لأنه يمثل بداية فصل مهم في تاريخ دوكاتي».

وأضاف المتسابق: «الدراجة خفيفة ولديها بالفعل توازن جيد، علاوة على ذلك، فإن وصلة الخانق في مرحلة الافتتاح الأولى وبيئة العمل تشبه إلى حد بعيد تلك الموجودة في دراجة MotoGP. إذا لم يكن الأمر يتعلق بالصمت ولحقيقة أنه في هذا الاختبار، قررنا قصر إنتاج الطاقة على 70٪ فقط من الأداء، كان بإمكاني أن أتخيل بسهولة أنني كنت أقود دراجتي».

وتظل أهم التحديات في تطوير دراجة نارية سباق كهربائية مرتبطة بحجم ووزن ومدى البطاريات، حيث يأتي هدف Ducati هو جعل الدراجات النارية الكهربائية عالية الأداء وتتميز بخفتها المتاحة لجميع المشاركين في كأس العالم FIM Enel MotoE ™، إضافة إلى الأداء الأفضل، على احتواء الوزن واتساق توصيل الطاقة أثناء السباق، والذي جرى الحصول عليه بفضل الاهتمام في تطوير نظام تبريد مناسب للهدف.

وستكون تجربة Ducati في كأس العالم FIM Enel MotoE ™ بمثابة دعم أساسي للبحث والتطوير في المنتج.

ويعد الهدف هو أن تصنع الدراجة، بمجرد أن تسمح لها التكنولوجيا، دراجة دوكاتي الكهربائية للاستخدام على الطريق تكون رياضية وخفيفة ومثيرة وقادرة على إرضاء جميع المتحمسين.



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