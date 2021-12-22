بالفيديو: تعرف على سيارة هوندا الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 12:15 مساء
هوندا تجمع الأناقة والرفاهية في سيارة عائلية جديدة (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت هوندا اليابانية سيارتها «Elysion» الجديدة، التي طورتها لتكون من بين أفضل المركبات العائلية التي تجتمع فيها مواصفات الرفاهية والتطور.

وحصلت هذه السيارة على هيكل «ميني فان» أنيق التصميم بطول 4 أمتار و95 سنتيمترًا، زوّد من الخارج بمصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات «LED»، وببابين جانبيين منزلقين يسهلان حركة دخول وخروج الركاب من السيارة، كما جهزت هذه الأبواب بشرائط لمسية تجعل عملية فتحها سهلة ومميزة، فضلًا عن نظام الركن الذاتي دون تدخل السائق وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وصُممت هذه السيارة من الداخل لتوفر لركابها أكبر قدر من الراحة والرفاهية، إذ جهزت بـ3 صفوف من المقاعد الجلدية العريضة والمريحة، وحصل الركاب في كل صف على شاشة لمسية متطورة لعرض الأقلام والفيديوهات أو مشاهدة قنوات التلفاز، كما زُود سقف المركبة بفتحتين بانوراميتين كبيرتين تمنحان الركاب شعورًا مميزًا بالراحة أثناء التنقل.

وزودت هوندا هذه السيارة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، كما جهزتها بنظام النقطة العمياء لتفادي الاصطدام بالمركبات الأخرى على الطرقات، وأنظمة للحفاظ على المسار على الطرق السريعة، إضافة إلى تجهيزها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية لركنها بشكل سلس وآمن.

وستُطرح هذه السيارة بمحركات بسعة 2.4 لتر بعزم 175 حصانًا، ومحركات بسعة 2.0 لتر بعزم 145 حصانًا، وعلب سرعة ميكانيكية متطورة، تمكنها جميعًا من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5.9 ثانية.

 

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