سيارة تراقب وضعك الصحي من ميتسوبيشي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 03:30 مساء
ميتسوبيشي تكشف الستار عن مفهوم سيارة جديدة تراقب الحالة الصحية للسائق (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية ميتسوبيشي، الإثنين، أنها طورت مفهومًا جديدًا لسيارة، «EMIRAI xS Drive»، وتزويدها بالعديد من المزايا التي تفتقر إليها السيارات الحديثة.
وأفاد موقع «automotiveworld» البريطاني بأن السيارة الجديدة مزودة بكاميرات الأشعة تحت الحمراء القريبة وأجهزة استشعار الموجات لمراقبة السائق والركاب ونظام متقدم لمساعدة السائق (ADAS) لتوفير تحكم تكيفي في المصابيح الأمامية وكلاهما يساعد على تجنب حوادث المرور.

وستُعرض السيارة النموذجية الجديدة في CES 2022 من 5 إلى 8 يناير المقبل في مركز مؤتمرات لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأميركية.
ويستخدم النظام كاميرا قريبة من الأشعة تحت الحمراء على متن السيارة لاكتشاف نعاس السائق أو الغثيان المفاجئ بناءً على تعابير الوجه ومنها عيون مغلقة، وفم مفتوح، وما إلى ذلك، إضافة إلى معلومات أخرى عن الجسم مثل معدلات النبض والتنفس.
كما تكتشف التقنية تتبع الوجه ومعالجة الصور اختلافات طفيفة في لون البشرة بسبب التغيرات في ضربات القلب، حتى في وجود اهتزازات السيارة أو تغيرات في الإضاءة المحيطة.

وإذا تم الكشف عن ظروف مادية غير طبيعية، فإن النظام قادر على اقتراح أن يتوقف السائق للراحة أو يمكنه حتى تنشيط وظيفة وقوف السيارات في حالات الطوارئ لمنع الحوادث المحتملة.
ويستخدم النظام أيضًا كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة للكشف عن وجود الركاب ويستخدم موضع وجه الراكب والنقاط الهيكلية للجزء العلوي من الجسم لتحديد حجم الجسم بدقة.

وتعالج موجات الراديو من جهاز استشعار باستخدام الخصائص العاكسة والناقلة للإشارات للكشف عن وجود أطفال في البقع العمياء في كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة، مثل لفها في بطانية أو أسفل في بئر القدم.
وباستخدام هذه المعلومات المجمعة، يكتشف النظام بدقة عالية ما إذا تم ترك طفل في السيارة، وفي هذه الحالة يقوم النظام بإعلام السائق والآخرين القريبين منه.
القيادة الآمنة في الليل

يتيح محدد الموقع عالي الدقة (HDL) ونظام مراقبة السائق (DMS) من Mitsubishi Electric إمكانية التحكم في المصباح الأمامي، التطوير المشترك مع شركة Stanley Electric) Ltd. لتكييف منحنى وانحدار الطريق أمامك واتجاه رؤية السائق.
وتضاء المناطق التي ينظر فيها السائق، وكذلك الأخطار المحتملة، بشكل ساطع لدعم القيادة الآمنة ليلاً.
ويتحقق المزيد من الدعم للتعرف على المخاطر بشكل بديهي باستخدام الكاميرات الخارجية للمركبة ورادار الموجة المليمترية لإصدار تحذيرات عبر الصوت ثلاثي الأبعاد وإسقاط الطريق، مما يمكّن السائق من التعرف على المخاطر المحتملة أمامه وكذلك الاقتراب من المركبات من الخلف دون الحاجة إلى النظر.

هذا المحتوى من تيربو العرب

ميتسوبيشي تكشف الستار عن مفهوم سيارة جديدة تراقب الحالة الصحية للسائق
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