بالفيديو: مراجعة لـ«بي إم دبليو 240i إم كوبيه» الجديدة

مراجعة لسيارة بي إم دبليو الفئة الثانية الجديدة كليا لعام 2022 بنسخة 240i إم إكس درايف كوبيه

نقدم إليكم مراجعة لسيارة بي إم دبليو الفئة الثانية الجديدة كليًا لعام 2022 بنسخة 240i إم إكس درايف كوبيه M240i xDrive Coupe.

يعد التصميم الخارجي الجديد والرياضي لسيارة بي إم دبليو الفئة الثانية كوبيه هو أول ما سيلاحظه الجميع. تضفي الأسطح ثلاثية الأبعاد والأشكال المثلثة والخطوط المائلة قوة بصرية على الواجهة الأمامية.

يمنح المصد الأمامي المنخفض والمصابيح الأمامية الموضوعة على الحواف الخارجية للواجهة الأمامية وشبكة (BMW) الكلوية الجديدة ذات الطراز التوربيني للسيارة مظهرًا عريضًا ومنخفضًا وذلك وفقا لموقع عالم السيارات».

من الجهة الخلفية نلاحظ تصميم مصابيح جديدة كليًا وخطوط الصندوق ومشتت الهواء والعوادم الموجودة على الجوانب وكذلك نلاحظ كلمةM 240i وهذا يعني أنها مزودة بالحزمة الرياضية من M وكلمة xDrive لأنها دفع رباعي.

غطاء محرك السيارة الطويل، والأجزاء المتدلية القصيرة والمقصورة الخلفية – التي يرتكز قسمها الخلفي على أقواس عجلات متوهجة بقوة – تضفي على سيارة بي إم دبليو الفئة الثانية كوبيه مظهرًا رياضيًا للغاية.

من الداخل نلاحظ المقاعد الرياضية من إم مع الخياطة باللون الأزرق وشعار إم ومقود رياضي وشاشات محدثة والكونسول مصمم بطريقة جديدة.

يتم تجميع وحدة تحكم (BMW)، وذراع اختيار التروس، وزر التشغيل/الإيقاف، ومفتاح التحكم في تجربة القيادة والعديد من أزرار الوظائف الأخرى داخل لوحة تحكم حديثة المظهر في الكونسول الوسطي.

تتضمن المعلومات التي تعرضها شاشة BMW Head-Up Display (شاشة العرض على الزجاج الأمامي) سرعة السيارة وحدود السرعة وقيود التجاوز ورسائل التحقق من التحكم ومؤشرات الحالة والتحذيرات من أنظمة المساعدة وإرشادات تفصيلية للمسار وتعليمات الانعطاف وقوائم الهاتف والترفيه.

تتوفر 3 محركات لسيارة بي إم دبليو الفئة الثانية يعملوا بالوقود وهناك محركين يعملان بالديزل.

محرك 220 من 4 أسطوانات مع توربو بقدرة حصانية تصل إلى 184 حصانا ويتسارع من 0 – 100 كم/الساعة خلال 7.5 ثانية.

محرك 230i من 4 أسطوانات مع توربو بقدرة حصانية 245 حصانا ويتسارع من 0 – 100 كم/الساعة خلال 5.5 ثانية.

أما بالنسبة للمحرك الأعلى والذي يتوفر لسيارة بي إم دبليو 240i إم كوبيه والتي نقوم بتجربتها فيتكون من 6 أسطوانات بالطول مع توربو بقدرة 374 حصانا يتسارع من 0 – 100 كم/الساعة خلال 4.3 ثانية. وهذه السيارة تتوفر بدفع رباعي.

مراجعة لسيارة بي إم دبليو الفئة الثانية الجديدة كليا لعام 2022 بنسخة 240i إم إكس درايف كوبيه

مراجعة لسيارة بي إم دبليو الفئة الثانية الجديدة كليا لعام 2022 بنسخة 240i إم إكس درايف كوبيه