30 سيارة كهربائية من «تويوتا» خلال 8 سنوات

«تويوتا» تدخل سوق السيارات الكهربائية بـ17 «موديل جديد» (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس تويوتا أكيو تويودا: «مرحبًا بكم في صالة العرض الخاصة بنا في المستقبل»، فهو لم يكن يمزح، حيث أعلنت شركة تويوتا دخولها سوق السيارات الكهربائية بالكشف عن 17 «موديل جديد»، ووعد بتوفير 30 موديل خلال الـ8 سنوات المقبلة.

قامت تويوتا بتغطية كل أنواع السيارات وكل الأذواق من خلال شمول مجموعتها للسيارات الرياضية، والشاحنات الصغيرة، والشاحنات المتوسطة، والسيارات الصغيرة، والصالونات، والكروس أوفر العائلية وسيارات الدفع الرباعي الرائعة، وحتى الكبسولة ذاتية القيادة التي تتحول إلى حافلة /ساعي/ مطبخ في الشارع .

تلبي شركة تويوتا بتقديم 30 سيارة كهربائية في غضون السنوات الثماني المقبلة، بدءًا من هذه التشكيلة المذهلة، فهي متجر ألعاب للكبار إذا أردت، مع البطاريات المدرجة.

وعد تويودا: «ستطور لكزس الجيل التالي من السيارة الرياضية الكهربائية التي تعمل بالبطارية والتي ترث طعم القيادة، أو الخلطة السرية للأداء الذي تم تطويره من خلال تطوير LFA».

«سيكون وقت التسارع في نطاق منخفض يبلغ ثانيتين، ومدى إبحار يزيد على 435 ميلًا، ومع وضع الاستخدام المحتمل لبطاريات الحالة الصلبة في الاعتبار، سنهدف إلى إنشاء EV بطارية عالية الأداء حقًا».

بدأت شركة تويوتا العمل على بطاريات الحالة الصلبة منذ العام 2008، فهي بدأت مبكرًا في هذا المجال من عدة سنوات قبل أي شركة أخرى.

السيارات الكهربائية خطوة اقتصادية هامة لتويوتا

من المحتمل أن يكون لمثل هذه الخطوة تأثير اقتصادي هائل، وقد يكون للأخبار تأثير على أسهم تويوتا، كما أعلنت الشركة أنها تهدف إلى تحقيق مبيعات عالمية تبلغ 3.5 مليون بطارية EVs سنويًا بحلول العام 2030 وستزيد استثماراتها الجديدة في البطاريات إلى 2 تريليون ين (17.6 مليار دولار) من 1.5 تريليون ين التي تم الإعلان عنها في سبتمبر، «بهدف تحقيق المساواة بطاريات أكثر تقدمًا وعالية الجودة وبأسعار معقولة».

فئة السيارات الكهربائية التي ستنتجها تويوتا

وأضاف تويودا أن الشركة تعتقد أنه يمكن تقسيم جميع السيارات المكهربة إلى فئتين، اعتمادًا على الطاقة التي تستخدمها، إحدى هذه الفئات هي فئة «المركبات التي تخفض انبعاثات الكربون».

وقال: «إذا كانت الطاقة التي تشغل المركبات غير نظيفة، فإن استخدام السيارة المكهربة، بغض النظر عن نوعها، لن ينتج عنه انبعاثات صفرية لثاني أكسيد الكربون».

الفئة الأخرى هي فئة «المركبات الخالية من الكربون»، وأضاف: «السيارات في هذه الفئة تعمل بالطاقة النظيفة ولا تنبعث منها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عملية استخدامها برمتها».



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