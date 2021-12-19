بالفيديو: «مرسيدس-بنز EQS 2021» تجتاز اختبار السلامة بنجاح

«مرسيدس-بنز EQS 2021» تحصل على 5 نجوم في اختبارات السلامة (أرشيفية: الإنترنت)

توفر حماية ممتازة للركاب.. هذا هو الوصف الذي حصلت عليه سيارة مرسيدس بنز، كانت سيارة 2021 مرسيدس بنزEQS واحدة من النماذج الكهربائية المتعددة التي تم اختبارها في نهاية العام من قبل Euro NCAP والتي لم تخيب الآمال حول التزامها بأعلى معايير الأمان والسلامة في تصميم سياراتها.

كما هو متوقع، حصلت هذه السيارة الكهربائية الفاخرة، الكبيرة والثقيلة فيبلغ وزنها (2.480 كغم)، على تصنيف أمان شامل من فئة 5 نجوم بحد أقصى وتألق بشكل خاص في فئتي حماية الركاب البالغين والأطفال، حيث حصلت على 96% و 91% على التوالي، قد تكون هذه من بين أعلى القيم على الإطلاق في العام 2021 وذلك وفقا لموقع «موتور وان».

أصدرت مرسيدس-بنز عددًا كبيرًا من السيارات الجديدة في السنوات القليلة الماضية، لكن لا شيء أكثر أهمية لصورة العلامة التجارية أو مستقبلها من EQS، هذه السيارة السيدان الفاخرة هي أول سيارة كهربائية من مرسيدس تُباع في الولايات المتحدة.

وصممت من الألف إلى الياء وهي معادلة كهربائية للفئة S، بعد قضاء الوقت مع EQS450 Plus للمبتدئين، يمكنني أن أؤكد لك أن الرائد الجديد من Benz يفي بالمختصر.

يحتوي EQS450 Plus على محرك كهربائي واحد في المحور الخلفي يولد 329 حصانًا و417 رطلاً من عزم الدوران، وكما هو الحال الآن في السيارات الكهربائية الأخرى، فإنه يحتوي على ناقل حركة أحادي السرعة، مع الوقت المزعوم من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة والذي يبلغ 5.9 ثانية.