ما جديد «رينج روفر» 2023؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 12:54 مساء
«رينج روفر SV» ذات التخصيص الفاخر تصل أوائل العام 2022

على الرغم من أن رينج روفر لم تعلن عن سعر SV حتى الآن؛ فإن بعض وسائل الإعلام الإنجليزية تشير إلى أنه يمكن أن يكون سعرها الأولي قريبًا من 200 ألف دولار في أميركا الشمالية، وذلك قبل أن تبدأ في تخصيصها لتناسب متعتك الخاصة.

سيوفر SV هذا العديد من إمكانات التخصيص للجزء الخارجي والداخلي، لدرجة أن لاند روفر تدعي أنه من الممكن وجود 1.6 مليون تكوينات مختلفة.

تتوفر رينج روفر إس في 2023، المتوفرة في أشكال قاعدة العجلات القصيرة والطويلة، للطلب ابتداءً من أوائل العام 2022، وسيكون لديك الكثير من الخيارات للتخصيص.

بالنسبة للمبتدئين، تتميز SV بشبكة أمامية ومصد مختلفين مقارنةً بطرازات SE
وHSE وأوتوبايوجرافي، بالإضافة إلى شارة SV الخزفية المميزة، و14 لونًا، إضافة إلى اللوحة القياسية، يمكنك حتى عمل طلاء مخصص لعينة من أي درجة لون يمكن تخيلها مقابل تكلفة إضافية، كما تقدم سبعة خيارات مختلفة للعجلات، يمكنك حتى تذوق الطلاء المخصص في أي ظل تقريبًا مقابل تكلفة إضافية.

في الداخل، يمكنك الاختيار من بين العديد من مواد التنجيد الجلدية المختلفة إلى جانب خيار القماش الخاص، إن عصا التروس والعديد من المقابض الأخرى داخل قمرة القيادة مصنوعة من السيراميك، بينما تتوفر أيضًا مجموعة متنوعة من القشرة.

يأتي الطراز SV قياسيًا مع محرك BMW الاختياري V-8 بقوة 523 حصانًا وبسعة 4.4 لتر، وستتوفر سيارة رينج روفر SV للطلب بدءًا من أوائل العام 2022.

سيوفر مستوى القطع العلوي في رينج روفر الجديدة العديد من إمكانات التخصيص المختلفة للزخارف الخارجية والداخلية.
هذا المحتوى من تيربو العرب

تعرف على جديد رينج روفر 2023
داخلية «رينج روفر SV» ذات التخصيص الفاخر
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