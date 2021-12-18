بالفيديو: منافس صيني لسيارات «شيفروليه»

شركة SAIC الصينية تتعاون مع جنرال موتورز لإطلاق سيارت بيك آب مميزة

تعاونت SAIC الصينية مع جنرال موتورز لإطلاق سيارت بيك آب مميزة منافسة لمركبات S10 Max التي تطرحها شيفروليه.

وتأتي مركبات Maxus T70 الصينية الجديدة كنسخ معدلة عن سيارات S10 Max لكنها حصلت على تصميم أكثر عصرية للواجهة الأمامية، ومصابيح أكثر تطورًا تعمل بتقنيات LED، وتعديلات تجعل قمرتها من الداخل أكثر تميزًا وحداثة وذلك وفقا لموقع «موتور ون».

وستطرح هذه السيارات بثلاث نسخ مختلفة مع قمرات مخصصة لراكبين أو 5 ركاب، كما حصلت واجهات القيادة في قمراتها على أحدث أنظمة المولتيميديا وعلى شاشات لمسية متطورة للتحكم بخصائص المركبة.

وستطرح في الأسواق العالمية بنوعين من المحركات، محركات بنزين بسعة 2.4 ليتر بعزم 160 حصانًا، ومحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 213 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بثماني سرعات، ومنظومتي دفع خلفي ورباعي.